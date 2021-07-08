曬恩愛分得快？實境節目宛如戀情詛咒　蕭亞軒、福原愛5對放閃CP都破局

近年來戀愛實境節目流行，許多明星情侶、夫妻出演節目，甜蜜「放閃」相處模式令人稱羨，但鎂光燈熄滅、關上家門後，兩人的問題是外人所看不到的！ 盤點5對在實境節目上甜煞眾人，最後仍破局的明星情侶、夫妻！
蕭亞軒、黃皓 4年姊弟戀意外鬧分手
蕭亞軒近日深夜在IG上傳影片，對著鏡頭說出「I am done！」，並上傳貼文寫下「謝謝你的一切，再見。」宛如宣告分手。Elva與前男友黃皓相差16歲，交往近4年，兩人曾一起參加實境節目《女兒們的戀愛3》，節目中兩人戀愛模樣相當甜蜜，如今鬧分手令人意外。經紀公司則宣稱2人依舊深愛對方，只是感情按下暫停鍵，給彼此一些喘息空間。
江宏傑、福原愛 曾許諾每天親吻100下
婚變仍沸沸揚揚的福原愛與江宏傑，兩人曾出演實境節目《幸福三重奏》，分享生活日常趣事，小傑還曾許願要跟老婆「每天親親100下」，以及下輩子都要和小愛在一起，不料福原愛年初返日時，被拍到與男性友人出遊過夜，演變至江宏傑向高雄法院訴請離婚。
大S、汪小菲 願意為你剝蝦的男人
相戀到決定結婚只花短短10天的汪小菲與大S，也曾出演實境節目《幸福三重奏》，當時大S「吃蝦一定是要男人幫妳剝」的言論掀起一波網戰。節目外汪小菲時常在社群平台上脫序發言，踩到大S的底線，怒而單方面提出離婚，至今兩人婚姻狀況仍是「不明朗」。
▲大S、汪小菲結婚10年，卻因政治立場差異引發爭吵。（圖／大S微博）
鄭爽、張恒 代孕糾葛宛如八點檔
鄭爽與前男友張恒於節目《這！就是鐵甲》相識相戀，以情侶身分參加實境秀《女兒們的戀愛2》，曾有網友指出張恒不愛鄭爽，遇到問題就「冷暴力」處理，而鄭爽太過遷就男友。兩人戀情告吹後，張恒遭控用鄭爽的名義借高利貸，還爆出鄭爽代孕「棄養」風波，兩人之間的糾葛簡直是比八點檔還精彩。
安宰賢、具惠善 冷戰6小時粉碎美好幻想
走出離婚陰霾、回歸韓綜《新西遊記》的安宰賢，過去也曾和前妻具惠善出演《新婚日記》實境節目，拍攝即有工作人員表示兩人曾冷戰6小時，粉碎觀眾對「安具夫婦」、「牛奶CP」的美好想像！如今兩人也各自從離婚陰霾中走出，祝福兩人各奔幸福的未來！
原文自 《NOWnews 懶人包》
如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110