曬恩愛分得快？實境節目宛如戀情詛咒　蕭亞軒、福原愛5對放閃CP都破局

蕭亞軒近日深夜在IG上傳影片，對著鏡頭說出「I am done！」，並上傳貼文寫下「謝謝你的一切，再見。」宛如宣告分手。Elva與前男友黃皓相差16歲，交往近4年，兩人曾一起參加實境節目《女兒們的戀愛3》，節目中兩人戀愛模樣相當甜蜜，如今鬧分手令人意外。經紀公司則宣稱2人依舊深愛對方，只是感情按下暫停鍵，給彼此一些喘息空間。

江宏傑、福原愛 曾許諾每天親吻100下

婚變仍沸沸揚揚的福原愛與江宏傑，兩人曾出演實境節目《幸福三重奏》，分享生活日常趣事，小傑還曾許願要跟老婆「每天親親100下」，以及下輩子都要和小愛在一起，不料福原愛年初返日時，被拍到與男性友人出遊過夜，演變至江宏傑向高雄法院訴請離婚。

大S、汪小菲 願意為你剝蝦的男人

相戀到決定結婚只花短短10天的汪小菲與大S，也曾出演實境節目《幸福三重奏》，當時大S「吃蝦一定是要男人幫妳剝」的言論掀起一波網戰。節目外汪小菲時常在社群平台上脫序發言，踩到大S的底線，怒而單方面提出離婚，至今兩人婚姻狀況仍是「不明朗」。

▲大S、汪小菲結婚10年，卻因政治立場差異引發爭吵。（圖／大S微博）

鄭爽、張恒 代孕糾葛宛如八點檔