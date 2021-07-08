分居妻女2個月！王傳一吻賴雅妍變情債　「欠老婆8萬罰金」

41歲王傳一在《三隻小豬的逆襲》飾演霸道總裁「陸晉舟」，和18年好友賴雅妍配對，在三級警戒期間拍戲，王傳一防疫優先，近2個月住在公司，隔離人在新竹豪宅的老婆林筱薇和3歲女兒「胖胖」，王傳一昨（7）日受訪透露，女兒是他的八點檔忠實觀眾，片頭、片尾曲都會哼，姪子則是他的糾察隊，他在戲裡抱賴雅妍一次，罰他要給太太3000元，親一次罰1萬元，王傳一打趣說：「大概已經欠8萬元了，我說『好，回去再結算。』」他也表示，殺青之前會先做PCR篩檢，報告陰性才回家。

戲裡最浪漫一幕，是王傳一、賴雅妍露營的跪地求婚戲，他把婚戒藏在寶藏盒裡，給足女友驚喜。他說自己現實生活的求婚比較務實，和太太登記結婚完就飛往大陸拍戲，中間趁回台灣的3天空檔買鑽戒，當晚請岳父岳母一起吃飯，在長輩見證下跪地求婚，太太淚流不止，久久不能平復，王傳一回憶求婚夜毫不緊張，霸氣說：「我是貨物售出概不退貨。」婚姻幸福的他，勸過賴雅妍結婚要趁早，因為女生有生育年齡壓力，不過佛系單身的賴雅妍說沒碰到緣分，王傳一覺得現階段她可以放下腳步：「過了不惑之年，談談戀愛就好，婚姻也不是很重要。」

王傳一和孫沁岳的「海陸CP」，是劇中笑點擔當，但是王傳一忍笑功力一流，問他為什麼都不會笑場？他說：「專注，100%在角色裡面你是不會笑場的。」他知道孫沁岳喜歡漫畫，建議他從漫畫汲取喜劇節奏，朝誇張外放的方式去表演，常把賴雅妍逗到破功笑出來，而魏蔓則是一見到王傳一就表情失守，他無奈嘆：「她覺得我長得很好笑。」

王傳一74歲父親是皮膚科名醫，退休後一周有6天門診，持續在榮總、宜蘭蘇澳、關渡、中央健保局幫人看病，5月榮總一名工友確診，王傳一馬上打給爸爸，「你趕快去安排打疫苗」，王傳一說：「那時候正在缺乏他也打不到，後來AZ第一批進來他才打到第一劑，現在也還在等第二劑，他接觸的病人比較多，我非常鼓勵他去打，預防重症。」

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