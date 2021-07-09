祕戀11年！女星曬黃立行揮桿帥氣背影　低調不婚頭寧願找「代孕」

說到明星談戀愛，吳宗憲曾說過一句名言「公開就是分開！」情侶檔一旦戀情曝光，受到關注變多，難免容易見光死，低調煲愛火或許能讓戀情走得更長久？

黃立行，應該是最實踐「越低調越長久」原則的男星，自2010年和大陸女星徐靜蕾合作電影《杜拉拉升職記》點燃愛火，兩人緋聞甚囂塵上，卻始終未正面承認戀情，他幾乎神隱了，不再發行專輯，鮮少拍片，甚至沒有官方臉書、微博、IG帳號，從不對外曬恩愛，久久才被媒體偷拍到雙人出沒機場的照片，讓人驚覺過了11年，他們還在一起啊！

不只祕戀11年，他們甚至沒有計畫結婚、生子，成了一對最浪漫的頂客族，旅行、藝術、音樂充斥在生活裡，沒有吵架沒有爭執，一個音樂才子和一個書畫才女，就這樣談了11年戀愛，最近還一起打高爾夫，徐靜蕾在IG貼出一個男人揮桿的帥氣背影，發文：「原來不是在吹牛，還真能打」！粉絲一眼就猜出是黃立行，稱讚「姊夫真厲害」！

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47歲的演員徐靜蕾，長相甜美，擅寫一手好書法，畢業於北京電影學院導演系，不只演技好，曾獲得中國百花獎、金雞獎肯定，與周迅、趙薇和章子怡被稱為「四大花旦」，連拍片都是專業，執導的《杜拉拉升職記》讓她晉升首位票房破億的女導演。

不過，才華出眾，思想也與眾不同，小時候父親管教嚴厲，為她嚴格制定學習計畫，且父母經常溝通不良吵架，家庭因素讓徐靜蕾對婚姻沒有嚮往，看朋友結婚很幸福，自己卻沒有步紅毯念頭，多年前做了凍卵手術，甚至坦承未來可能找「代孕」的計畫，因為身邊朋友都這樣，這番先進言論在保守的大陸慘遭撻伐。也許黃立行從小在西方長大，思想足夠先進，並未反對女友的想法。

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徐靜蕾說，黃立行個性淡定，做事容易感到快樂，兩人相處很舒服，她偶爾會在微博說出對男友的感謝，每次一開口都是甜蜜至頂的金句。

1.如果每一天可以感受美好和真實，見到喜歡的人，話多，蘿蔔與坑都在，便是最幸福的小境界。

2.每一天都更好，這可怎麼辦？！有你在我身旁，還流什麼浪。

3.五年沒紅過臉更沒吵過架，也算是不得了了吧。對的人，就是讓你變得更好的人。

4.九年多以來，我時常有病，你永遠有藥。

徐靜蕾曾說，很幸運找到對婚姻、生子都有相同價值觀的人，黃立行像一個心理醫師給自己開的一劑良藥，做事原則分明，從來不會著急、焦慮，不需要猜測，很能觸動她的心，和他在一起讓自己變得更好了。不過，即使戀情浮上檯面後，他們始終低調以對，徐靜蕾每次甜蜜發文，照片僅露出男人肩膀或腳趾頭，很少兩人同框。

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疫情期間，徐靜蕾學會做菜、學會彈琴、每日寫書法、畫畫，和朋友開車旅行，粉絲問她胖了沒？她回答：「他沒有，我有」，還會貼出男友肌肉照，狠虧對方沉迷健身，雖然沒有指名道姓是黃立行，黃立行也沒有露臉，只露出了健碩的身材，但小倆口的喜悅藏不住，一言一行，都是低調的曬恩愛。

她曾說自己是少數不結婚的怪胎，「難道為了證明特別相愛就結婚？誰規定人生一定要有婚姻才圓滿？」

如今愛情長跑11年了，黃立行、徐靜蕾即使不結婚，外界也能完全感受到他們的幸福，那一紙結婚證書，對他們來說代表不了什麼，只有陪伴，才是最長情的告白。

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