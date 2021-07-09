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《玩命關頭9》解封了！電影院採梅花座開放　網友叫好「終於能看電影了」

玩命關頭9▲《玩命關頭9》由台裔導演林詣彬（右）執導，是影迷解封後最期待的電影之一。（圖／UIP提供）
文 : NOWnews今日新聞

中央流行疫情指揮中心8日宣布，三級警戒延長至7月26日，但13日起開放部分休閒娛樂場所，關門許久的電影院就包括在內，幾部好萊塢大片如《玩命關頭9》、《黑寡婦》等將可如期上映，而警戒前熱播的《死亡漩渦：奪魂鋸新遊戲》、國片《當男人戀愛時》也都將繼續排片。

▲《玩命關頭9》可望在7月28日如期放映。（圖／UIP提供）
▲《玩命關頭9》可望在7月28日如期放映。（圖／UIP提供）
▲影迷期待7月14日在戲院看到《黑寡婦》。（圖／迪士尼提供）
▲影迷期待7月14日在戲院看到《黑寡婦》。（圖／迪士尼提供）

電影開放的消息讓不少PTT網友叫好，「終於可以看電影了」、「大片要不要上啊，快點，要訂票啦」、「最想看玩命9」，不過也有人擔憂，「密閉空間兩小時，恩…」「不太敢去，感覺會馬上爆滿，就算梅花座也一樣」。

除了影迷期待的《玩命關頭9》、《黑寡婦》，原本在5月12日上映的《死亡漩渦：奪魂鋸新遊戲》，也將於7月13日微解封第一天重回戲院，當初上映時來不及進戲院觀賞的影迷，能在大銀幕體驗片中的懸疑謎團和驚悚殺人機關。

加入奪魂鋸宇宙的「神盾局局長」山繆傑克森（Samuel L. Jackson），從影近50年、演出超過100部作品，上月底宣布獲得明年的奧斯卡終身成就獎，日前受訪時，他分享過去一年在家防疫的歷程，「我在家除了幫動畫配音、製作視訊電視節目、還完成了一支廣告拍攝，不過我花最多時間在探索我的房子，因為以前我總是一天到晚不在家，現在終於能好好享受我的泳池了。」

▲山繆傑克森加入《奪魂鋸》系列第9集《死亡漩渦：奪魂鋸新遊戲》。（圖／CATCHPLAY提供）
▲山繆傑克森加入《奪魂鋸》系列第9集《死亡漩渦：奪魂鋸新遊戲》。（圖／CATCHPLAY提供）

此外，近日雙雙登上坎城影展殿堂的茱蒂佛斯特（Jodie Foster）、塔哈拉辛（Tahar Rahim），合作的新片《失控的審判》也將於7月14日與台灣觀眾見面，片中兩人精湛的演技撼動人心，該片描述男主角被懷疑與蓋達組織聯繫而被關進監獄，辯護律師和她的助手一同追求司法正義，過程中卻面臨重重阻礙。（編輯：楊穎軒）

▲茱蒂佛斯特在新片《失控的審判》飾演律師。（圖／CATCHPLAY提供）
▲茱蒂佛斯特在新片《失控的審判》飾演律師。（圖／CATCHPLAY提供）
▲許瑋甯（左）、邱澤主演的《當男人戀愛時》將重返戲院。（圖／金盞花大影業）
▲許瑋甯（左）、邱澤主演的《當男人戀愛時》將重返戲院。（圖／金盞花大影業）
▲中央流行疫情指揮中心宣布延長全國疫情警戒第三級至7月26日止，嚴守社區防線，並適度鬆綁部分措施。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心宣布延長全國疫情警戒第三級至7月26日止，嚴守社區防線，並適度鬆綁部分措施。（圖／指揮中心提供）

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Tags : 奪魂鋸好萊塢微解封梅花座玩命關頭當男人戀愛時電影院黑寡婦

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