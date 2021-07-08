江宏傑、福原愛正式離婚！官司纏訟2個月　孩子監護權結果出爐

前「桌球明星夫妻」福原愛、江宏傑3月鬧婚變，傳言延燒52天後於4月23日協議離婚，今（8日）2人透過「華研國際」發聲明，正式結束婚姻關係，孩子的監護權則為2人共同擁有。

江宏傑與福原愛3月分居並傳出婚變，2人隔空對話談離婚1個多月，江宏傑4月底決定放手，透過「華研國際」表示：「希望外界能夠給予空間，讓兩人一起平靜處理，謝謝大家。」福原愛則回應：「謝謝江宏傑願意談論離婚協議細節，我想為孩子做最好的選擇，謝謝大家給予的關照。」

2人協議離婚官司打了2個半月，今協議結果出爐，他們表示：「我們已經結束彼此的婚姻關係，接下來仍會共同監護二位孩子。謝謝大家一直以來的關心，也請求外界給予二位年幼的孩子私人的空間。抱歉個人私事造成紛擾，後續如有惡意捏造、散播不實謠言者，我們亦將追究其法律責任。」

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