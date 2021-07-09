抗疫女神累了！賈永婕赴醫院恍神出車禍　驚呼「冥冥之中有人幫忙」

「抗疫女神」賈永婕支援前線行動已經1個多月，或許是真的累了，昨（8日）送物資到兩家醫院的過程一連發生多起「事故」，讓她大呼：「今天是最恍神的一天！」

賈永婕開車到西園醫院送PAPR，熱心的友人託她帶禮物，搬完5箱精油釦、兩箱馬卡龍後就上路，車程中，她突然聽到整個車子出現怪聲音，「大概開20分鐘之後我才發現，天哪！我的後車廂沒有關！我勒！」趕快關了後車廂便繼續趕路。

豈料，要到下一站新光醫院，賈永婕就算設定好路線還是不斷在迷路，好不容易抵達，依循之前的經驗把車子停到停車場，開進去之後才想到，後車廂的東西應該先卸貨，於是準備開出停車場，「沒想到系統不讓我出去，我倒車的時候碰好大一聲！我還停了2秒鐘想說發生了什麼事！馬上回過神，天啊！我撞到後面的車子了！」

闖禍的賈永婕下車查看，後面開車的大姐也下車，「好險居然沒事耶！她的車子應該沒事，我的車子我基本上我沒有在看！」被撞的大姐一看到她就說：「妳是賈永婕？妳為什麼一直往後倒呢？」賈永婕說：「不好意思！因為貨太多了擋住了我的視線，我真的沒有注意到！」

賈永婕表示，該位大姐居然一直關心她的車子，讓她一直跟對方說：「拜託，是我的錯耶！」對此，賈永婕感恩地說：「我一點也不厲害…只是冥冥中好像有人在幫忙，謝謝大家的照顧！」（編輯：楊穎軒）

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