閃離爆內幕！福原愛遭日本桌球協會切割不死心　仍想搶搭東奧熱潮曝光

前「桌球夫妻檔」福原愛、江宏傑8日發表離婚聲明，4年多的婚姻正式宣告結束。福原愛今年3月被爆出疑似不倫後，重創形象，工作停擺，至今都是神隱狀態。日媒原本推估協議離婚應該會是長期戰，沒想到僅僅花了2個月就有定論，還是在東京奧運開幕前，日媒揭開福原愛這麼快斷捨離的原因。

據日媒《FLASH》報導，福原愛被爆出疑似不倫戀前，在日本積極拓展事業版圖，不僅成立了新公司，還打算進軍娛樂圈，原本3月要上綜藝節目《人間觀察》，沒想到卻陷入疑似婚外情的風波當中，隨即取消錄影行程，也消失在螢光幕前。

福原愛在今年3月鬧出婚變、疑似不倫風波，形象大傷，現在依舊神隱、避不見面。日本桌球協會原本要與福原愛展開計畫，但因為醜聞的關係，日本桌球協會急切割，合作計畫面臨「被消失」的命運。

據日媒《Tokyo Sports》報導，福原愛和日本桌球協會的合作計畫，已經從該協會網頁消失。此外，該項計畫裡，原先預計要提供日本全國2萬多所小學、療養院免費乒乓球桌，已經決定延後，改至東京奧運結束半年後，大約在明年才會開始進行。

江宏傑、福原愛在4月底向法院訴請離婚，時隔2個多月的時間，就火速結束了婚姻，速度之快，讓外界震驚不已，日媒透露其中緣由：「她（福原愛）抱著很大的野心，奧運相關的節目一定要上，趕在開幕前把干擾排除，現在已經如願解決了離婚問題。」而福原愛雖然形象受到嚴重衝擊，但在大陸依舊擁有高人氣，離婚後的下一步會如何做，依舊是外界關注的焦點。

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