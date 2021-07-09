《俗女養成記2》榮耀回歸！重溫5大催淚金句　陪陳嘉玲一起笑中帶淚

女人到底該怎麼活，才會是標準答案？謝盈萱主演的《俗女養成記》播出掀起收視熱潮，劇中笑中帶淚的家庭難題，以及一針見血的台詞金句，引起六年級女性深深共鳴，《NOWnews今日新聞》帶您重溫《俗女養成記》5個經典橋段，重溫那些感動時刻。

「20歲喝醉是可愛，40歲喝醉是可憐。」

女主角陳嘉玲在前男友婚禮喝得酩酊大醉，諷刺新郎「你要感謝當初我沒有答應你的求婚」，又恭喜新娘「他（新郎）可以一天7次」，讓在場所有人一陣尷尬，朋友將昏昏沈沈的陳嘉玲扛上車後感嘆：「20歲喝醉是可愛，40歲喝醉是可憐。」好像40歲女人非得得體，才是符合我們的年紀。

「我做錯了什麼？我就錯在我想要當一個獨立的新女性！」

陳嘉玲勇敢分手，斷開不適合自己的男友，中年轉職又失去年輕人低薪優勢，說資深也還不夠資深，卡在不上不下的一個階段，39歲沒房沒車沒老公沒小孩，不符世俗成功標準的人生，讓她處處碰壁：「當一個獨立的新女性錯了嗎？為什麼世界對我這麼不公平。」

「我年紀大了沒有力氣談戀愛了！要花多長的時間去遇到一個人，然後建立一段關係？ 」

陳嘉玲在和弟弟回台南老家的路上，在車上痛哭：「我已經40歲了，沒有公司會栽培我，我也沒有辦法轉行了。我能夠做什麼？我年紀大了，我沒有力氣談戀愛了，要花多長的時間去遇到一個人，然後建立一段關係？」沒有想到阿媽巧妙安排相親，反而讓陳嘉玲與小學同學蔡永森撞出火花。

「我好久沒聽到我自己的名字了。」

月英阿嬤日暮將至時，向陳嘉玲說：「外面的人都叫我陳太太，要不然就是叫我老闆娘、醫生娘，最後卻變頭家媽，也有人叫我陳媽媽。家裡面他們叫我媽媽，你們叫我阿媽。我也好久沒聽到我自己的名字了。」其實她也渴望陳嘉玲的勇氣，羨慕孫女活出自己想要的樣子，在人生終點站她希望骨灰能被撒向大海，得到真正自由。

「我喜歡男人，我是同志！」

陳嘉玲弟弟陳嘉明為了拯救姊姊，在阿嬤靈前出櫃：「我喜歡男人，我是同志！」受到姑姑無情批判，早就知道兒子性向的嘉玲媽，霸氣趕走大姑：「這是我們家，請妳離開。」事後坦承當年偷看兒子日記，發現兒子是同志，這段情節讓不少觀眾感動落淚。

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