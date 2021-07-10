熊熊錯愛恐怖情人！男模拿甩棍暴打玻璃　她嚇哭道歉連夜逃命

34歲熊熊（卓毓彤）集甜美臉蛋、魔鬼身材於一身，加上個性討喜，身邊不乏追求者，不過她自承感情路上頻遇渣男，除了吸毒沒遇過，家暴、偷吃都被她碰上，其中一任有嚴重暴力傾向，曾在她洗澡一半拿甩棍要談判，嚇得她連夜搬離兩人同居的地方。

熊熊昨（8日）晚錄網路節目《今晚衝嗎？》，分享交往恐怖情人的經歷，透露有任男友喝酒前後是兩個人，某天她工作完回家，男友臭臉、手上把玩一根甩棍，質問一張她和男藝人勾肩搭背的合照是什麼意思，熊熊認為自己沒錯，男友便暴怒拿甩棍砸牆壁，飆罵：「還要狡辯，背著我碰男生！」

由於男友是模特兒，工作上也會和異性親密接觸，熊熊堅持自己沒錯，男友這時拿甩棍打爆桌子，她才邊哭邊撿地上的玻璃，並跟對方道歉：「對不起！我以後不會這樣了！」沒想到，事情還沒完，熊熊後來去洗澡，衣服都脫了，男友竟衝進浴室說：「上次吃飯，妳爸一直說我沒當兵，叫他跟我道歉！」

熊熊當然不答應男友的要求，對方於是拿甩棍打破浴室玻璃，「我身上都是玻璃碎片，腳也流血，我又跪在地上撿玻璃，後來向他道歉、安撫他睡覺，接著連夜逃跑！」熊熊表示，這類的人通常酒醒後都會道歉，必須認清這點，不要給機會，「有一就會有二，暴力比偷吃、賭博、欠債還嚴重，因為會危及生命！」（編輯：楊穎軒）

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