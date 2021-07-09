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收視率、獎項雙贏！家庭劇《俗女》竄紅關鍵：幸運的人一生都被童年治癒

文 : 江芷稜

心理學家阿德勒說：「幸運的人，一生都被童年治癒，不幸的人，一生都在治癒童年。​」 小時候的家庭環境，是影響人一生的最大因素。

2019年播出的《俗女養成記》，以新台式喜劇的模式，在第55屆金鐘獎斬獲了3項大獎，39歲面臨失業失婚的大齡女子陳嘉玲，重返故鄉台南懷抱，有了家人溫暖的愛，找到重新出發的路，劇情讓六年級女性深有共鳴。

▲《俗女養成記2》8月即將播出。（圖 / 華視提供）

近年來，不少台灣電視劇從總裁與平凡女的瑪麗蘇劇情，逐漸把重心轉移到家庭關係，打破昔日《愛的進行式》、《佳家福》那種闔家歡樂的情節，現代家庭劇的成員未必人人完美，就像普通觀眾一樣，每個角色都有缺點，無論是39歲一事無成的女兒、對人生充滿迷茫的憨孫、賭博欠債的親戚、爭奪家產的兄弟，回到家庭裡都有新的體悟與成長，反映出觀眾的真實人生，意外引發共鳴。

《俗女養成記》　即使你不是我們希望的樣子，家依然是你的後盾

個性活潑的「陳嘉玲」，從小就在全家的關愛長大，不讓她看政治文宣的阿公、不讓她早戀的阿嬤，看到電視播映男女親熱畫面，會整個把她團團圍住的爸媽，就像溫暖的羽翼始終保護著她。

故鄉是每個人成功後最想去到的地方，卻也是心中最懼怕的地方。儘管陳嘉玲遠赴台北讀書、工作，最後卻面臨失業困境，也沒有順利結婚，連鋼琴也沒學會，她總以為自己沒有成為父母心中的理想，讓家人失望，感到深深遺憾。媽媽卻沒這麼想，只想著要孩子健康平安、不要受委屈，父母甚至對於出櫃的兒子未加責備，勇敢向他的另一半伸出手。

從淑女變成俗女，不管子女遇到哪種困難，父母永遠是後盾，就像船隻的避風港一樣，這樣可靠厚實的安全感，完全體現在最後兩集，前面笑得多開心，後面就哭得多慘，連衛生紙都不夠用。

▲《俗女養成記》裡阿嬤跟小嘉玲的互動，是全劇最催淚之處。（圖 / 《俗女養成記》臉書）

《花甲男孩轉大人》　只要回到故鄉，我就永遠是個長不大的小孩

城市興起、鄉村沒落，傳統大家族的趨勢不再，走向小家庭生活模式，面臨親人分崩離析，個性憨直的28歲長孫「鄭花甲」，大學重考又延畢，一直在生活裡選擇逃避，當個大眾眼裡的魯蛇，卻被阿嬤的病情喚回故鄉。

有祖厝的地方未必是家，花甲從小歷經父母離婚，父親坐牢、姊姊離家等一連串的挫折，都沒讓他感受到家庭的溫暖，直到阿嬤病危的消息，才讓他發現家裡每個男人不論幾歲，也都是長不大的小孩，決定互相體諒、扶持，重新組成一個真正的家。

大家族有不同的酸甜苦辣，也有很大的力量，惹人厭的大姑婆二姑媽，也有她們的難處，學會體諒他人，會讓自己成長，也懂得愛惜這並非自己選擇、卻又難以割捨的血緣關係。

▲《花甲男孩轉大人》奪下金鐘獎最大獎「戲劇節目獎」。（圖 / NOWnews資料照）

《我的婆婆怎麼那麼可愛》　我們忘了，媽媽有一天也會變老

在媽媽的心裡，孩子永遠是小孩。鍾欣凌飾演的媽媽，主掌家族品牌糕餅店「珍賀齋」，卻面臨子女爭產、不孝順的難題，兒女們無止盡的索討金錢，她雖感痛心，還是不忍家庭破裂，最後把家產留給兒子，索性自己離家出走，讓人感到既委屈又心疼，她感慨道：「他們都不知道自己已經長大，也不知道我已經老了」，永遠像個向媽媽撒嬌的小孩。

以往常見的婆媳不和問題，她卻利用智慧解決，假裝扮黑臉對兒子遺孀「小鷗」諸多挑剔，私下卻扶持她另外成立新店，祝福她遇到新對象，找到屬於自己的幸福，與傳統戲劇裡的婆婆形象大相逕庭，鍾欣凌俏皮可愛的模樣深得觀眾歡心。

《我的婆婆》鍾欣凌黑化刁難媳婦　遭人嫌「怎那麼討厭」
▲張書偉（左起）、鍾欣凌、黃姵嘉齊聚「珍賀齋」，三人在酒精的催化下達成協議。（圖 / 公視提供）

這3部近年來以家庭關係為主題的戲劇，不但台灣觀眾喜歡、收視率亮眼，還奪下金鐘獎多個獎項，連對岸的影迷也很喜歡，《俗女養成記》在大陸豆瓣網友評分甚至高達9.1分，被評為超暖心超好哭的的台式喜劇，是別的地方拍不出來的味道，觀眾更讚美一定要看閩南語原聲，才能感受台式濃厚的氣息。

而更早期的《那一年的幸福時光》同樣圍繞家庭關係發展，異鄉人到台北打拚，遇到感情挫折，重回故鄉懷抱尋得溫暖。貫徹全劇的主題「累了，你就回家」，回到最初開始的地方，找回幸福時光，吳念真擔任的父親角色，透過平凡樸實的劇情、生活化的對白，訴說平凡人的故事，感動許多觀眾，或許我們未曾經歷過這樣的溫暖，但透過戲劇節目裡，我們得到了親情慰藉，對家人的處境感到釋懷。

更必須稱讚的是，這些台式家庭電視劇，除了劇本內容紮實、故事、台詞貼近生活的優點之外，最難能可貴的是擁有演技精湛的實力派演員，如楊麗音、鍾欣凌、于子育、謝盈萱等人，跳脫以往常見的高顏值偶像，這些無論是舞台劇出身的資深演員，或是近年竄起的新星，都願意花費苦心，揣摩台式氣口，以最活潑、最真實、最讓人動情的演出，活靈活現呈現很台味的角色，代入感非常強，戲劇的成功，他們絕對是最大功臣。

Tags : 俗女養成記家人家庭我的婆婆怎麼那麼可愛收視率花甲男孩轉大人親情金鐘獎電視劇