收視率、獎項雙贏！家庭劇《俗女》竄紅關鍵：幸運的人一生都被童年治癒

心理學家阿德勒說：「幸運的人，一生都被童年治癒，不幸的人，一生都在治癒童年。​」 小時候的家庭環境，是影響人一生的最大因素。

2019年播出的《俗女養成記》，以新台式喜劇的模式，在第55屆金鐘獎斬獲了3項大獎，39歲面臨失業失婚的大齡女子陳嘉玲，重返故鄉台南懷抱，有了家人溫暖的愛，找到重新出發的路，劇情讓六年級女性深有共鳴。

近年來，不少台灣電視劇從總裁與平凡女的瑪麗蘇劇情，逐漸把重心轉移到家庭關係，打破昔日《愛的進行式》、《佳家福》那種闔家歡樂的情節，現代家庭劇的成員未必人人完美，就像普通觀眾一樣，每個角色都有缺點，無論是39歲一事無成的女兒、對人生充滿迷茫的憨孫、賭博欠債的親戚、爭奪家產的兄弟，回到家庭裡都有新的體悟與成長，反映出觀眾的真實人生，意外引發共鳴。

《俗女養成記》 即使你不是我們希望的樣子，家依然是你的後盾

個性活潑的「陳嘉玲」，從小就在全家的關愛長大，不讓她看政治文宣的阿公、不讓她早戀的阿嬤，看到電視播映男女親熱畫面，會整個把她團團圍住的爸媽，就像溫暖的羽翼始終保護著她。

故鄉是每個人成功後最想去到的地方，卻也是心中最懼怕的地方。儘管陳嘉玲遠赴台北讀書、工作，最後卻面臨失業困境，也沒有順利結婚，連鋼琴也沒學會，她總以為自己沒有成為父母心中的理想，讓家人失望，感到深深遺憾。媽媽卻沒這麼想，只想著要孩子健康平安、不要受委屈，父母甚至對於出櫃的兒子未加責備，勇敢向他的另一半伸出手。

從淑女變成俗女，不管子女遇到哪種困難，父母永遠是後盾，就像船隻的避風港一樣，這樣可靠厚實的安全感，完全體現在最後兩集，前面笑得多開心，後面就哭得多慘，連衛生紙都不夠用。

《花甲男孩轉大人》 只要回到故鄉，我就永遠是個長不大的小孩

城市興起、鄉村沒落，傳統大家族的趨勢不再，走向小家庭生活模式，面臨親人分崩離析，個性憨直的28歲長孫「鄭花甲」，大學重考又延畢，一直在生活裡選擇逃避，當個大眾眼裡的魯蛇，卻被阿嬤的病情喚回故鄉。

有祖厝的地方未必是家，花甲從小歷經父母離婚，父親坐牢、姊姊離家等一連串的挫折，都沒讓他感受到家庭的溫暖，直到阿嬤病危的消息，才讓他發現家裡每個男人不論幾歲，也都是長不大的小孩，決定互相體諒、扶持，重新組成一個真正的家。

大家族有不同的酸甜苦辣，也有很大的力量，惹人厭的大姑婆二姑媽，也有她們的難處，學會體諒他人，會讓自己成長，也懂得愛惜這並非自己選擇、卻又難以割捨的血緣關係。

《我的婆婆怎麼那麼可愛》 我們忘了，媽媽有一天也會變老

在媽媽的心裡，孩子永遠是小孩。鍾欣凌飾演的媽媽，主掌家族品牌糕餅店「珍賀齋」，卻面臨子女爭產、不孝順的難題，兒女們無止盡的索討金錢，她雖感痛心，還是不忍家庭破裂，最後把家產留給兒子，索性自己離家出走，讓人感到既委屈又心疼，她感慨道：「他們都不知道自己已經長大，也不知道我已經老了」，永遠像個向媽媽撒嬌的小孩。

以往常見的婆媳不和問題，她卻利用智慧解決，假裝扮黑臉對兒子遺孀「小鷗」諸多挑剔，私下卻扶持她另外成立新店，祝福她遇到新對象，找到屬於自己的幸福，與傳統戲劇裡的婆婆形象大相逕庭，鍾欣凌俏皮可愛的模樣深得觀眾歡心。

這3部近年來以家庭關係為主題的戲劇，不但台灣觀眾喜歡、收視率亮眼，還奪下金鐘獎多個獎項，連對岸的影迷也很喜歡，《俗女養成記》在大陸豆瓣網友評分甚至高達9.1分，被評為超暖心超好哭的的台式喜劇，是別的地方拍不出來的味道，觀眾更讚美一定要看閩南語原聲，才能感受台式濃厚的氣息。

而更早期的《那一年的幸福時光》同樣圍繞家庭關係發展，異鄉人到台北打拚，遇到感情挫折，重回故鄉懷抱尋得溫暖。貫徹全劇的主題「累了，你就回家」，回到最初開始的地方，找回幸福時光，吳念真擔任的父親角色，透過平凡樸實的劇情、生活化的對白，訴說平凡人的故事，感動許多觀眾，或許我們未曾經歷過這樣的溫暖，但透過戲劇節目裡，我們得到了親情慰藉，對家人的處境感到釋懷。

更必須稱讚的是，這些台式家庭電視劇，除了劇本內容紮實、故事、台詞貼近生活的優點之外，最難能可貴的是擁有演技精湛的實力派演員，如楊麗音、鍾欣凌、于子育、謝盈萱等人，跳脫以往常見的高顏值偶像，這些無論是舞台劇出身的資深演員，或是近年竄起的新星，都願意花費苦心，揣摩台式氣口，以最活潑、最真實、最讓人動情的演出，活靈活現呈現很台味的角色，代入感非常強，戲劇的成功，他們絕對是最大功臣。