《俗女2》變婆媳劇？于子育「甘安捏」舌戰楊麗音　一鏡到底險笑場

《俗女養成記2》8月8日上檔，預告「家人篇」11日曝光，婆婆陳李月英（楊麗音飾演）與媳婦吳秀琴（于子育飾演），疑似為了金德興中藥行的頭家之位產生了歧見，搞笑逗趣引用本土劇《台灣龍捲風》中方岑飾演葉美琪的招牌台詞「甘安捏（台語，是這樣嗎）」、「嚴格來說」來鬥嘴，媳婦認為店早晚都是自己老公會繼承，婆婆則是認為阿公退休全家人可能會喝西北風，讓人十分好奇第二季金德興的頭家真要換人做做看？

回憶這場「劇中劇」橋段的拍攝，于子育透露該場戲排了很久，因為拍攝運鏡方式幾乎是一鏡到底，要用一種不太看人的演出方式來講話，她笑說：「我們現場都很努力在憋笑，不管是正式演出，或是拍攝休息時間，大家都用那兩句台詞來接話相當有趣。」像是只是休息時間被問是否要吃飯，有人也會當場葉美琪上身地說：「嚴格來說，我現在還不餓，等一下再吃。」拍攝現場氣氛歡樂十足。在第一季的演出中，于子育的台語讓人相當驚豔，很難相信她本來是不會說台語的，她將一切歸功於她的台語老師陳竹昇的教導，經常是一句一句把台詞錄下來給她學習，而第二季陳竹昇同樣也會在現場給予指導，非常地貼心。

台灣疫情三級警戒已近兩個月，談到這段時間的居家防疫生活，楊麗音透露在家裡的生活其實很忙的，每天都在張羅一家人的食物，還要幫兩個家裡的老奶奶拿藥和安排看診，她感嘆：「時間仍是不夠用啦！」而這段時間她和鍾欣凌等一群劇場好姊妹，也為了長輩們的防疫安全，特別拍攝了「當婆婆遇到阿嬤」系列防疫影片，教導大家正確戴口罩的方式、如何安全買菜，更邀集了謝盈萱、吳慷仁、邱澤等大咖客串，楊麗音表示收到了很多迴響，都表示他們的家人都會傳給長輩們，希望系列影片能為防疫盡一份心力。

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