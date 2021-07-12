遇到剋星！小S自信美貌被擊潰　苦吞因果報應：我鬥不過她

演藝圈活動近期因疫情關係停擺，藝人小S（徐熙娣）在家積極經營社群平台之外，近來也面臨「防疫胖」，小S近日透過影片，透露自己被女兒許老三笑說「雙下巴好幾層」，儘管被吐槽，小S仍自信滿滿地問女兒：「但媽媽還是很漂亮的吧？」怎料許老三直接潑她冷水，讓小S無奈表示：「這是因果報應，我鬥不過她。」

小S昨天在臉書上發誓會開始努力減肥：「明天最後一天正常生活！後天開始戒酒、不吃澱粉、天天運動、破戒我……我就真的是意志力不夠。」沒想到計畫才剛開始，剛做完運動的小S就被許老三提醒：「媽媽你有雙下巴耶，好幾層。」讓她有點不滿，認為自己確實養出雙下巴，但沒有到好幾層。

小S接著反問女兒：「雖然有雙下巴，但媽媽還是很漂亮的吧？對不對」沒想到許老三完全不給面子，淡定表示：「我不想說客套話。」此話一出，讓小S哭笑不得，坦言不知道該稱讚女兒誠實，還是要告訴她要多說一些好話，只能無奈地搖搖頭，坦言自己鬥不過許老三，同時在文中自嘲：「這孩子是我生的沒錯！我說過一樣的話，因果報應啊！」（編輯：侯家瑜）

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