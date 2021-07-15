專訪╱用100條黃瓜搞定全家！陶晶瑩：人生太美好，不要浪費在吵架上

疫情三級警戒時期，持續了兩個月，富有智慧的女人把它當作上天賜予的一個悠然假期，不勉強、不焦躁，努力於當下，將身心付諸於自然，等待世界豁然開朗的那天來臨。

沒有因行程表多了空白格，感到慌亂不安，陶晶瑩依舊忙碌於廣播、訪談、讀書、寫作、思考，接受《姊妹淘》專訪時，她淡定說道：「女人是一種很聰慧的生物，在地球按下暫停鍵的時候，我們更要好好利用時光，來豐富自己，讓自己開心，然後解禁之後，我們會有更好的自己，期待有一天破繭而出，化成美麗的蝴蝶。」

在 Instagram 查看這則貼文 陶晶瑩（@momoleelee）分享的貼文

關在家裡的日子裡，她深入鑽研著迷的採耳技能，把老公李李仁當作實驗品練習；逐步重拾兒時夢想，無師自通看著YouTube教學影片，開始創作素描、油畫，籌備未來開畫展；媽媽苦惱的三餐問題，她用100條黃瓜輕鬆搞定全家人；盡情在ClubHouse裡大展歌喉，融入年輕人世界玩起雲錄製、IG直播；更揮舞大旗進軍電商產業，成了一個推薦美食的專家！

重拾兒時夢想 想畫老公全裸素描

「網路上都是你的老師」，以往深奧的藝術領域，透過網路傳播，變得平易近人，女兒荳荳觀看YouTube影片學會了吉他Fingerstyle彈奏法，陶晶瑩也利用空閒時間，鑽研幼時有興趣的繪畫，無論國畫、素描、油畫都潛心涉獵，她會選擇一個老師的影片從頭到尾看一遍，再拿起畫筆和紙、油畫板仔細臨摹，目前累積10、20張作品已在IG曝光，還有人開價想購買，預計未來累積至上百幅創作，有心想開個畫展。

疫情不能出門，她最常畫的對象是全家都愛的柴犬，畫得唯妙唯肖，超萌神情躍然紙上，最想畫的是老公的裸體，因為另一半身材保養得很好、體脂肪低、肌肉線條佳，透過光影呈現曲線會很好看，卻因為李李仁太害羞，一直不能如願！

她心想，就算素描也很好看，可惜老公不太願意配合，「他很怕我會公諸於世，遲遲不肯在我面前全裸，我說你給我拍一張，他就不要，還會害羞」，如果真要如願，可能要趁老公昏睡，趁機偷拍照才能完成。

在 Instagram 查看這則貼文 陶晶瑩（@momoleelee）分享的貼文

邁向「採耳達人」 另一半當實驗品

「老公就是我最好的實驗品」，結婚16年，夫妻感情融洽，有一個熱愛嘗試的老婆，任何有樂趣的活動，李李仁當然是最棒的人體實驗品！從小喜歡挖耳朵的陶晶瑩，長大了興趣更濃厚，還講求工欲善其事，必先利其器，擁有一套要價不菲的專業「採耳」工具，除了基礎耳勺，還有附燈光、放大鏡功能的探照器，完全不輸耳鼻喉科裡的專業器具。

老婆貼心幫老公挖耳朵的畫面，在陶晶瑩家宛如短劇「安室愛美惠」真實上演，畫面有點搞笑。她透露夫妻一起去拜訪過採耳大師，大師指點：「那你就找他練習啊！」陶稍微不安地說，初學者不好拿捏，萬一受傷怎麼辦？沒想到大師說了一句至理名言：「頂多流血啊！」給了她無比勇氣。陶晶瑩羞赧表示，「老公耳朵以前受傷過，現在聽力應該有受損，基本是半聾的狀態，都是被我挖傷的！」（咦，危險行為，還是不要輕易模仿喔！）

人生太美好 不浪費在吵架上

疫情期間，家人相處時間變多，難免會有摩擦，「陶李配」卻是琴瑟和鳴，直播時老婆開金嗓，女兒、老公用吉他伴奏，6月開了一個小型演唱會。被問經營家庭理念為何？陶晶瑩深信「HAPPY WIFE HAPPY LIFE！」媽媽是影響整個家庭的關鍵人物，就像主持節目時，要掌控住大場面，穩住自己情緒很重要，她始終以活潑樂觀的態度，對待生活的枝微末節，在女兒和兒子吵架時，會把角色轉換為「爺爺奶奶」的視角，連搶菜吃的小口角都看起來「真促咪」（台語：很可愛），問題就能小事化無。

夫妻偶爾有波瀾、意見相左，陶晶瑩會選擇先不要發作，隔一天再傳簡訊溝通，用文字理性表達，免去激烈的言語交鋒。樂觀是她最可貴的特質，她認為人生太美好，充滿樂趣，「雖然我們在三級警戒，可是我覺得很好，你有很多時間可以追劇、畫畫、看書、吸狗吸貓，我不喜歡把人生浪費在吵架上面，沒有什麼值得沮喪。」如果家庭氣氛不佳，可能是累了、餓了，她會先催孩子去睡覺，緩解負面情緒；最近讓她感到幸福的事，是寶貝愛犬的存在，全家人會輪流搶著抱狗，也讓一家人關係更好。

在 Instagram 查看這則貼文 陶晶瑩（@momoleelee）分享的貼文



女兒熱衷創作 媽媽樂當和聲

女兒荳荳原本要赴美讀書，因為疫情延宕，轉而投入寫歌，身為TWICE周子瑜死忠鐵粉，還寫了一首歌送給偶像，她將女兒創作給圈內人聽過，評價不錯，之後會鼓勵她繼續創作。許多人認為有知名星媽，是否是女兒進軍演藝圈的最大助力？陶晶瑩卻澄清沒計畫讓小孩當藝人，荳荳是靠看YouTube頻道自學吉他，天分和努力都比自己好很多倍，她頂多聽到新歌拍拍手，還打趣說：「我最大功能是幫忙聽一下，幫她加合音，結果錄完整首歌，合音不是我，她聽完音調就自己唱，就把我刪除，很會利用老藝人哦！」

飲食極簡主義 下廚盡力而為

家庭主婦煩惱煮三餐變花樣，陶晶瑩全家卻奉行「飲食極簡主義」，讓人無法想像的單純而清淡，用地瓜、地瓜葉、白煮蛋等菜色，就能滿足一家四口，女兒荳荳白飯配鮪魚罐頭能度過一餐，老公連吃3個月牛肉麵不會膩。最近她還找到新玩具「太陽能棒」，可以煮小管乾、香腸下酒，頗有生活閒適樂趣。

更讓人佩服的是，疫情間她欲長期抗戰，豪氣向菜販買了100條黃瓜，然後利用煮、炒、涼拌、醃製、沾醬等各種方法，用創意變化出不同料理，最特別的是將黃瓜切條後，拍大蒜跟辣椒、花椒丟進去，再倒入清涼雪碧汽水，最後加上醋跟一勺鹽調味，好吃的不得了，最後花不到1個月時間，輕鬆解決100條黃瓜，家人也不覺得膩口，真的是「煮婦」之光！

嘗試全平台營業 也會被流量打擊

從電視圈崛起、持續深耕廣播、甚至成立網路媒體，陶晶瑩始終走在媒體潮流前端，最近嘗試全平台營業，無論官方FB、IG、YouTube頻道「陶口秀」都玩得有聲有色，手上節目因疫情轉為「雲錄製」的視訊訪問，她認為平台只是一種載體，媒體主要靠「溝通」，認真傳遞訊息，原以為不出門會變輕鬆，但要開始發想主題和內容，反而更辛苦，為避免多人群聚，沒有髮型梳化協助，她得自己上妝，請女兒協助架設燈光、麥克風，習慣早睡早起的她，前陣子沉迷於ClubHouse很興奮，連帶影響作息，深深感慨「科技變方便了，我們更累了」。

新媒體流量至上，數字是王，就像是電視收視率一般，牽動主持人的心。之前柯佳嬿在FB貼了一張性感下廚照，她留言：「我覺得坤達會先吃妳！」隨即收到上萬個讚，常態在FB直播也有5、6千人上線收看，陶晶瑩說，嘗試IG直播有點不習慣，還是會稍微被數字打擊一下信心，她安慰自己慢慢累積群眾，「我覺得細水長流吧，看看世界再怎麼變化，我們還是努力跟上腳步。」

成立「陶選物」 攜手電商女王創業

除了全方位經營媒體，陶晶瑩更跨出了一大步，就是成立了電商網站「陶選物」，販售推薦的花生糖和早餐機。本來就愛吃愛玩、熱愛分享的她，一直屬於文青派，沒有將事業擴展到銷售的念頭，在一個講座論壇上巧遇電商女王周品均，雙方一拍即合，希望未來開設女性議題課程或講座，為了先累積基礎，便以販售花生糖為起點，她負責找出好吃、有特色的產品，周則專注擅長的網站經營及金流處理。

產品評價不錯，也有獲利，花生糖訂單多到廠商趕不及製作，需要粉絲耐心等候。不過熱心公益的陶晶瑩，響應賈永婕的公益活動，捐出20台PAPR呼吸器，等於把經營利潤全數捐出去，還貼了一點錢，但她認為有了好的開始，希望未來能把產品推廣出去，最終目標不是賺錢，還是想要戮力於女性課題的經營分享。

在 Instagram 查看這則貼文 陶晶瑩（@momoleelee）分享的貼文

年齡是一種餽贈 會自然散發魅力

從素描到油畫、從雲錄製到進軍電商，不停跨越到陌生領域，陶晶瑩沒有膽怯過，是否思考過退休年紀或人生目標？她說這兩年已減少工作，曾以為該休息了，沒想到還有機會能登上小巨蛋開唱，還有時間開始畫畫、重新學習編曲、做生意，讓她不得不相信，也許冥冥之中，萬事自有命運安排，有時候就暫停一下，不須強求。

就像水流一樣，看似柔弱卻強韌，順應趨勢改變型態，涓涓細流可以匯成大海，可以在平靜中激起風浪。她每日早睡早起，維持身體規律，保持好的狀態，去面對各種挑戰，深信用自己的節奏做事，就是最好的方式，「人生諸多變化，最大挑戰是面對變化，還要保持一個很開心的心情，一個很均衡的狀態，這個很難 」，她不把這些改變視為「考驗」，而是「人生的餽贈與禮物」，都顯得彌足珍貴。

年紀增長，也不讓她恐懼，反而在每個階段展現不同面貌，像李李仁最近新戲《神之鄉》播出，她盛讚老公越來越有魅力，「我覺得年紀變大是一種餽贈，以前可能還要努力去演，現在自然散發成熟魅力」！

陶晶瑩努力經營「陶選物」網站，出書、廣播、電視節目仍在計畫中，甚至和郭彥甫討教繪畫技巧，還有好多未知數等著她去冒險，她鼓勵《姊妹淘》的粉絲們，在疫情期間不停止學習，自我累積，終會有幻化成蝶的燦爛，「未來發生什麼都是好事，你永遠不知道生命的前方什麼在等著你，都去嘗試吧！」

採訪後記：

和陶晶瑩結束一個午後的快樂訪談，即使視訊採訪，都能感受讓人如沐春風的主持人風範，聽到她透露《戀愛講義》裡的短劇「安室愛美惠」團隊，一直在寫新劇本，未來不排除重現經典，一瞬間眼睛亮了。驀然發現，大家眼中妙語如珠的陶子姊，竟然邁過50歲了！或許對很多女性來說，這已經是人生下半場，開始盤算退休日子的年紀，她卻像不斷闖關的遊戲玩家，繼續在戰場上衝刺！

我彷彿看著短劇裡紮著兩根辮子，那個樸實又可愛的「陶美惠」，正揹著綠色的浪跡天涯小包包，準備開創一段新旅程。

年齡對女人有限制嗎？對陶晶瑩來說，這永遠不是個問題。