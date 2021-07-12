網紅壓力大？阿滴自爆罹憂鬱症　痛哭問爸：腦子為何生病了

知名YouTuber阿滴11日發布一支以《在憂鬱症中掙扎了一年，我學到的事》為題的影片，坦承自己罹患憂鬱症近1年，並分享經過一年的治療後逐漸康復的心路歷程，臉書文章發出後至今湧入超過6萬名網友留言鼓勵。對此，也有網友在PTT上好奇發問有沒有網紅、YouTuber的個性較為抗壓或較能調適網友批判，文章曝光後鄉民們也紛紛盤點出心目中的最佳人選。

阿滴昨晚在臉書與YouTube上自曝罹患憂鬱症近1年，直言自從2020年4月發起「#TaiwanCanHelp 」募資為台灣發聲活動、買下《紐約時報》全版廣告傳達「Who can help? Taiwan.」訊息後就出現憂鬱傾向，當時不少台灣網友針對此舉有正反兩派輿論，他形容當時的自己「常會覺得自己很爛、對工作表現很焦慮、睡眠障礙很嚴重、會很害怕網路上的批評、也會無故地悲傷哭泣」。

接著阿滴也提到，他知道YouTuber的職業一直以來都蠻高壓的，「以為繼續撐著繼續工作應該自然就會好了」，但卻在接續的數個月內不斷受到龐大的壓力，在一次演講後終於爆發，所幸在有病識感後他也積極向身心科醫生求診，儘管一路走來可以用「行屍走肉」形容每一天，但在醫生、藥物的幫助與努力下，目前情況已經好轉不少，同時希望能幫助到正在憂鬱症中掙扎的人們，也能推廣大眾對心理健康的重視。

文章曝光後掀起外界關注，消息傳到PTT後有鄉民也好奇發文提到，近年來不少網紅敞開心胸與觀眾、網友們分享自己的陰影或創傷，也有YouTuber經常受網友留言攻擊、批評，這就讓原PO相當好奇「有哪些網紅心理素質特別好？」。

討論串底下也吸引眾人回應，其中就有不少鄉民認為像是曾遭設局拍裸片、簽本票的放火、曾1年不到訂閱數就衝破110萬的聖結石與前陣子因肝膽排石法惹議的愛莉莎莎，在面對壓力、批評的部份都不得不讓人佩服，「放火心理素質很不錯，說實話他在圖奇開台還能消費自己真的很佩服」、「聖結石就是被網路霸凌的最佳典範」、「聖結石吧，回頭看對他霸凌根本莫名其妙」、「這點愛麗莎莎真的強」。（編輯：楊智傑）

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