福原愛前車之鑑！酒井法子赴大陸撈錢被罵「吃相難看」　微博苦撐2年投降了

江宏傑、福原愛這對昔日「桌球情侶檔」，上週正式宣布離婚，終結4年婚姻。除了雙方共同聲明之外，沉潛4個多月的小愛，只在大陸微博公開發文，向粉絲道歉因私事為大家帶來困擾，中國籍的私人教練、閨蜜湯媛媛，甚至留言恭喜她恢復單身，還有56萬個粉絲按讚送暖，喊話要代表大陸對她敞開雙臂歡迎。但若要赴大陸發展，真有那麼容易嗎？

在母親擔任教練啟蒙之下，福原愛3歲接觸桌球，超萌的哭泣模樣，擄獲許多人的喜愛，為了有更強實力，從小就遠赴大陸遼寧接受培訓，未接受正統語言訓練，只憑生活累積，就能說出一口流利普通話，還自帶東北口音，不但溝通無礙，個性也和當地人一樣直率活潑，被封為中國人最喜歡的日本人，也是中日友誼象徵。在福原愛深陷不倫戀風波，遭到台日粉絲指責時，唯有大陸球迷表態支持。

福原愛原本返日，是為了開公司和擔任東京奧運桌球賽解說員做準備，如今被冠上不倫藝人頭銜，事業婚姻兩頭空，有大陸鐵粉留言歡迎她來找東北漢子結婚，到異地發展事業。但細數歷經事業低潮的日韓藝人，轉到大陸發展順遂的人真不多，近年因政治因素影響，檯面下的「限韓令」操作，就讓許多戲劇作品數年不見天日，播出之日遙遙無期。

酒井法子洗白 付費後援會被批「吃相難看」

大陸幅員遼闊，即使知名度下滑，只要是稍有名氣的藝人肯出席，光是房地產剪綵、百貨開業、小型商演，還是能有豐厚酬勞入袋。曾經風靡全亞洲的日本女星酒井法子，婚後爆出吸毒醜聞，最後被判緩刑3年，儘管悔恨認錯，但在風氣保守的日本，已經很難重返螢光幕前。

2019年，她極力振作，在海外舉辦小型演出，迴響不錯，給了她一線曙光，想積極轉往大陸試水溫，沒想到第一步就踩到地雷，拍攝跨年祝福影片時，為其管理微博的公司，想仿造日本後援會經營模式，直接丟出支付寶付費連結，要求粉絲們花錢加入Fanclub，此舉引起罵聲一片，網友痛批：「當我們人傻錢多嗎？」

消息傳回日本，更被自家人形容「吃相難看」，讓人看不下去。酒井法子在大陸痛失洗白機會，之後微博發文宛如一灘死水，再無熱情粉絲回應，留言僅個位數，她辛苦撐了兩年多，今年5月底終於舉白旗投降，宣布停止更新文章，未來可能自立門戶。

張娜拉失言 因「撈錢說」一秒被封殺

因《開朗少女成功記》暴紅的張娜拉，當年趁著韓流方興未艾，赴大陸和蘇有朋合拍《刁蠻公主》，瞬間人氣高漲，擁有眾多影迷，當時紅得不得了，卻因為參加韓國綜藝節目《強心臟》一時失言，脫口而出「拍攝電影經費短缺時，就會去中國演出」，語意等於把大陸視為撈錢的地方，引發大量網友不滿，無論她再怎麼解釋都沒用，遭到大陸演藝圈秒封殺！

返國後，張娜拉一度罹患憂鬱症，還好經過多年試煉，她憑藉《皇后的品格》再度竄紅，年過40歲仍保持得宜的凍齡美貌，也讓粉絲稱羨，但在中國人氣不如以往，在限韓令牽制下，回去中國賺錢已是遙不可及之事。

蔡琳閃離大陸男星 返韓獨自扶養3歲兒

曾以《愛上女主播》甜美模樣打動人心的蔡琳，2014年和大陸男星高梓淇相戀，男友公開下跪求婚，她因感動下嫁，這已經是她的第二段婚姻，也許是事先沒想清楚，沒仔細考量到異國婚姻的差異，婚後兩人連語言溝通都是問題。生下兒子「禮物」後，因思鄉心切，她開口要求老公一起回韓國住，卻遭到婉拒，兩人無法在事業、家庭達成共識，去年底被爆悄悄離婚，蔡琳還傳出罹患憂鬱症。

她帶著3歲多的兒子搬回韓國，清空了微博內容，在IG上放滿母子甜蜜合照，沒有父親出現，等同默認離婚傳聞，事後蔡琳在IG終於發聲：「我不是那種想說明和理解的性格。我的人生只是默默地盡最大努力生活」，兩人的愛最終敵不過異國婚姻差異，畫上了句點。

而歸根究柢，日韓明星要在大陸發展，終究要有一技之長，這些暴紅的演員、歌手沒辦法靠一部戲的短暫成功，獲得別人無條件支持，要與他人激烈競爭，持續有令人驚豔的作品，才有機會在異鄉擁有一席之地， 對於福原愛來說，退役後的她若放棄桌球專業，要在大陸立足非常困難，畢竟她不是演藝相關行業出身，勁歌熱舞、插科打諢，都不是她的強項。

婚姻上跌倒的人，都有重新站起來的機會，但要站得穩健，需要更多智慧。參加大陸綜藝節目，雖能快速累積財富，若要走得長久，福原愛還是得回歸專業，或許經過一段時間沉澱，在大陸或日本桌壇扎根，成立桌球學校長久經營，事業有機會重振聲勢，當人見人愛的「愛醬」拋棄偶像包袱，以專業度說服眾人，才可能獲得更多支持。