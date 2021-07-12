搖身成拉麵女王！時薪258女偶像改當老闆娘　現年收1200萬超勵志

日本女星梅澤愛優香17歲獲選「AKB48打工成員」，她當年時薪為1000日圓（約台幣258元），在2015年結束兼職後，時隔6年搖身一變成了「拉麵女王」，目前已開設3家分店，創業的心路歷程以及年收破5000萬日圓（約台幣1200萬元）皆掀起討論。

梅澤愛優香2014年參與「AKB48打工成員」選拔，以53名成績打敗1萬多位競爭者，成為「打工成員」。她當年時薪為1000日圓，每天從早上7點上班到晚上9點，享有保險、交通與伙食津貼，此外還有機會參與平面、節目通告、演唱會等機會。

梅澤愛優香在2015年2月結束兼職生活，專心投入研發拉麵，19歲那年於老家神奈川開了第一家拉麵店，開店資金是自己省吃儉用後，存下的300萬日圓（約台幣77萬元）。她接受《女性SEVEN》表示，從小就愛吃拉麵，儘管沒有在拉麵店工作的經驗，仍想讓更多人吃到美味的料理，所以不斷試煮，終於煮出屬於自己獨一無二的味道。

梅澤愛優香沒有「拉麵店的刻板印象」，所以裝潢和餐點與一般拉麵店相比較為特別，儘管2019新型冠狀病毒（COVID-19）肆虐，也擋不住她開店的熱情，目前在東京總計開了3家分店。據悉，她的年收入高達3000至5000萬日圓（約770萬至1200萬元）。

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載