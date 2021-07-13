揮別娜塔莎！史嘉蕾等了10年推《黑寡婦》　上映期爆出懷孕喜訊

隨著「微解封」到來，部分地區的電影院開放供影迷入場觀賞，萬眾矚目的好萊塢大片《黑寡婦》明天上映！而剛傳出懷孕喜訊的史嘉蕾喬韓森，在10年內一共演出7次黑寡婦「娜塔莎」一角，這次她在電影當中不僅獨挑大樑女主角，同時身兼監製，對於等了多年才推出《黑寡婦》個人電影，史嘉蕾也親自透露背後原因。

「黑寡婦」已經是史嘉蕾在演員生涯中，拚盡一戰的角色，從性感冶艷的美女秘書，到獨當一面的超級英雄，戲裡戲外不斷突破自我，每個作品都能看到她成熟蛻變的痕跡，近年更憑著細膩的演技，奪下2次奧斯卡提名，5次金球獎提名的肯定。

談到隔了10年才推出《黑寡婦》個人電影的原因，史嘉蕾表示，其實想要確保這部電影之於粉絲和自己來說，都是具有開創性和藝術價值，「這部電影一直在我們的計畫之中，只是我們一直不確定它應該要是什麼模樣，如果我們在10年前製作這部電影，它將會大不相同」，坦言非常感謝這部電影選在這個時間點推出，才能放進許多真實的事物，呈現觀眾想看的內容。據了解，這次作品是史嘉蕾最後一次參演漫威宇宙，直言沒有計畫要回歸此角色，會以很棒的方式結束。（編輯：侯家瑜）

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