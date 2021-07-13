蔡詩萍前世情人藏不住了！16歲女兒美貌驚豔網友　蔡康永誇「才貌雙全」

蔡詩萍擁有資深媒體人、暢銷作家等頭銜，2002年和前主播林書煒結婚，如今獨生女蔡中泠已經16歲，蔡詩萍日前在臉書曝光愛女近照，絕美臉蛋再次驚豔一票網友。

即將推出新書的蔡詩萍，9日發文透露，邀老友蔡康永為新作掛名推薦，女兒則為書名題字，「蔡叔叔康康稱讚她的字好，她很開心」，蔡詩萍感恩好友與家人的緣分，「一個蔡康永，讓三代蔡家人，我父親，我與妻子，我女兒，都謝謝他！」

蔡詩萍上傳一家三口和蔡康永的舊合影，以及父女同框近照，當年還在林書煒懷中的蔡中泠，今日已蛻變成有水漾大眼、鵝蛋臉的長髮正妹，網友看到照片驚嘆不已，「女兒太美了」、「上輩子的情人」、「人如其字～好漂亮喔」、「氣質優雅，真讓人羨慕」！

貼文一出，蔡康永現身留言，謙虛地說：「在下沾府上的光啦！闔府都是才貌雙全！」

事實上，蔡詩萍47歲得女，稱女兒是他「半世紀的等待」，且只要提到女兒，言語間盡是寵愛，曾道：「當我聽到別人說，你保養得很好啊！我只要一想到我女兒，正以她迎向自己精彩的青春而長高而長大而變美而變俏，我就知道，真的不用在意什麼自己沒變這樣的客套了，不正是我們的變，才換來那麼多兒女的變身、兒女的變好嗎？」（編輯：楊穎軒）

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