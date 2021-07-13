凍齡神話破滅？72歲Vera Wang公開素顏　吐露15年沒喝甜飲最痛苦

美國知名華裔婚紗設計師王薇薇（Vera Wang），日前分享過72歲生日的現場照，被稱根本是27歲，凍齡美貌轟動外界，不料，事後有賓客貼出無修圖版本，她滿臉歲月痕跡的模樣引起議論。事件發酵1星期，王薇薇公開一張素顏、零濾鏡的健身照，疑似反擊酸她修圖過頭的輿論，霸氣態度贏得網友讚賞。

王薇薇11日PO出做重訓的照片，她戴頭巾、穿帽T舉重，臉上沒有脂粉，真實呈現目前狀態，雖然與派對照上光滑無皺紋的鵝蛋肌有些差距，但對於年屆古稀的她，已經算是保養得相當好，坦然面對自己的精神更是令網友佩服。

先前王薇薇接受雜誌專訪，大方透露養生祕訣，她睡覺時會把冷氣調到接近冷凍櫃的溫度，早餐喜歡吃水果加優格、煙燻鮭魚麵包和雞蛋等，含糖飲料則是敬謝不敏，「我2006年就戒掉喝健怡可樂的習慣，這是我做過最痛苦的決定。」15年來只喝水解渴。

此外，王薇薇堅持每天睡滿7到8小時、花5分鐘重訓，運動完泡澡，工作回家再泡一次，且泡澡水會加嬰兒油，午餐除非不得已，絕對不外食，菜單為生魚片、糙米、蔬、雞肉和白飯等，晚餐準時7點30分吃，平日會到餐廳點愛吃的煙燻鮭魚或牛排。（編輯：楊穎軒）

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載