夜市擺攤改攻宅配！小嫻、金剛認愛將滿周年　許願「平安相伴，踏實過日子」

藝人小嫻（黃瑜嫻）和金剛（李信樵）去年8月認愛，下個月戀情將滿1周年，目前在屏東恆春定居，感情非常穩定，日前接受媒體採訪時，小嫻坦言曾脫口「萬一分手怎麼辦」，誤觸金剛的地雷，相關新聞被報導後，讓少數網友們誤會他們分道揚鑣，12日晚上兩人同框直播，趕緊澄清傳聞，強調感情還是很要好，互動時也很甜蜜。

在肺炎疫情升溫前，小倆口偶爾會到夜市大街上擺攤，小嫻分享手做飾品，非常受歡迎，金剛賣的蒜香辣雞翅，也常銷售一空，在墾丁的日常生活很愜意，沒想到因為疫情攪局，不能外出做生意，索性做起直播業配，小嫻會挑選好用的保養品、產品推薦給粉絲，南部天氣悶熱，她在室外賣力推薦，常常滿頭大汗，粉絲非常心疼，要她多喝水，金剛也會體貼幫忙擦汗。

人生經歷豐富，都曾在感情路上受傷，如今能走在一起，也是一種緣分。對於戀情，他們非常大方，格外珍惜遲來的愛情，收到許多粉絲關心，小嫻和金剛在直播時表示，感情一直很好，沒有吵架，只是聊及分手議題，認為老是把分手掛嘴邊，對感情沒有幫助。

金剛說，很多情侶交往，感情好時會一起買房子或養寵物，後來緣分沒了想分手，或者孩子生了想離婚，就會很尷尬，彼此就話題交流意見，不會因為這種小事吵架或分手，「如果我們吵架怎麼還會一起開直播呢，會很尷尬吧！」要粉絲看到新聞不要太緊張。

許多明星藝人公開談另一半，大多會隱惡揚善，把對方形容成非常棒的人，最後突然分手，讓外界跌破眼鏡！金剛過去有一段感情，就是個慘痛經歷，主動提過想把對方娶回家，沒想到意外被甩，還被說管太多，他不想指名道姓，但坦言和小嫻交往過程，無論好壞都樂於與粉絲分享。

和何守正當年婚姻破局，也出乎外界意料，小嫻透露：「我以前談戀愛也會一直感謝對方的好，逢人都說他的好，不適合的部分不會講，結果搞到突然分開，大家嚇死了，你們不是很好嗎？怎麼突然間就這樣子！」

如今每週透過直播，他們和粉絲分享日常，無論好的、壞的都不隱藏，金剛甚至連私密部位動手術的話題，也不避諱說出經驗談。小嫻認為，「其實生活中的摩擦，我們也都真實分享，表示我們沒有什麼事情是解決不了的，如果我們一直在那邊曬恩愛，有負面的也不分享，那就表示我們只想給大家看到美好的那一面，而不是真實那一面，這樣活著很累。」

疫情微解封後，小倆口並不打算即刻開工，擔心擺攤容易造成群聚，排隊的話有風險，沒辦法給大家安排一個社交距離，幾經衡量之下，暫時取消擺攤計畫，她向粉絲喊話：「我們也想保護你們和大街上的攤商，所以你們乖乖在家，我們會再想辦法，宅配部分在努力，快了快了，再給我們一點時間！」

小嫻透露，食品都是自己純手工製作，為了保證衛生安全無虞，目前要送件SGS檢驗，金剛很認真親自跑流程，所以特別辛苦，未來開放宅配如果訂單爆量，兩人會努力煮；閒暇之餘也會繼續手編飾品，端看粉絲敲碗程度，才會對外直播。

離婚後努力享受新人生，她從去年5月到恆春民宿打工換宿，挑戰端盤子送餐的平凡生活，愛上南部的陽光沙灘，進而入籍屏東，選擇在此定居也有8個多月了，展開40歲後的第二人生，也順利找到志同道合的金剛，人生又開啟新篇章。

作為獨立女性，小嫻的爽朗個性，勇於打破舒適圈的作風，受到很多粉絲喜愛，紛紛給予她鼓勵，也有少數網友會留言藝人沒工作，才會「淪落」到擺攤，過度惡意的評論，讓好友隋棠非常為他們打抱不平，小嫻心態也很樂觀看待：「去年在餐廳打工換宿的時候，也有客人問我怎麼淪落到這裡打工，我跟他說我來體驗人生，很充實哦！」即使現在因疫情關係，很多工作被迫延後，她也認為沒關係，健康就好。

被問到戀情將滿1年，有何新的體悟？小嫻說：「平安相伴，踏實過日子。」不必急著結婚，生活安穩，對他們來說天天都是好日子。她放下藝人身段，透過度假體驗人生，整理好心情再重新出發，現在滿面春風，連素顏都美得不得了，也順利擁有新戀情，果真印證了那句話：「花若盛開，蝴蝶自來，人若精彩，天自安排。」