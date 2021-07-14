有雀斑更迷人！隋棠、舒淇大方曬素顏：我不追求完美無瑕

過完一個夏天，太陽一曬不速之客就現形，雀斑女孩不要自卑了，因為有點瑕疵更可愛！日韓有陣子甚至還流行畫「雀斑妝」，放眼望去眾多漂亮女星，她們的臉上也都有雀斑啊！一起來看看熱愛雀斑，又美又自信的女星有哪些吧！

隋棠 皮膚亮度最重要

隋棠大方公開自己的素顏照，只見她的臉上布滿雀斑，她認為有斑沒有關係，皮膚的亮度才是最重要的，並分享了秘訣：「亮度要靠運動、睡眠、保濕、多喝水和注重體內環保。」