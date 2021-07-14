有雀斑更迷人！隋棠、舒淇大方曬素顏：我不追求完美無瑕

過完一個夏天，太陽一曬不速之客就現形，雀斑女孩不要自卑了，因為有點瑕疵更可愛！日韓有陣子甚至還流行畫「雀斑妝」，放眼望去眾多漂亮女星，她們的臉上也都有雀斑啊！一起來看看熱愛雀斑，又美又自信的女星有哪些吧！
隋棠 皮膚亮度最重要
隋棠大方公開自己的素顏照，只見她的臉上布滿雀斑，她認為有斑沒有關係，皮膚的亮度才是最重要的，並分享了秘訣：「亮度要靠運動、睡眠、保濕、多喝水和注重體內環保。」
舒淇 美不是濃妝豔抹
舒淇經常在社交網站分享日常點滴，隨性的她，各種生活片段都拿來分享，什麼睡前擼貓、理髮煩惱、姊妹聚會，所有普通女孩會發的日常，都能在她的ins上找到，她時時刻刻傳遞的是，日子很美，我很平常。女性的美從來都不是濃妝豔抹，舒淇曾說：不在意雀斑大方曬素顏照，「每個看起來都可愛」。
許瑋甯 不追求完美無瑕
皮膚無敵白皙的許瑋甯，只要有點瑕疵就會很明顯，但她卻不以為意的說「我喜歡自然的樣子，留點雀斑在臉上，我沒有想要完美無瑕的底妝。」原來面對臉上的小瑕疵，也依舊很美麗。
張柏芝 素顏化妝不怕看
螢光幕上的女星皮膚各個白淨無暇讓人羨慕，但其實她們跟我們一樣自然啊。中英混血的張柏芝，臉上也有不少雀斑，卻依然自信美麗，靠著蔬果飲食、勤於保養，40歲後依舊有凍齡美貌，在IG公開素顏化妝過程也沒在怕。
章子怡 美照不遮掩孕斑
國際巨星章子怡早期靠著電影《臥虎藏龍》在全球獲得超高聲量，也因此拍過一部又一部電影，在電影圈奠定人氣一姊的位置。去年她參加了《妻子的浪漫旅行》第二季拍攝，在節目中看見了不一樣的形象，關掉濾鏡的她，臉上的雀斑清晰可見，但她絲毫不掩飾臉上的小小瑕疵，因為依舊很美。她曾在微博曬出和攝影大師合作的素顏照，因為對方告訴她：「那些因為小生命帶來的斑點，才是最真實的故事！」
原文自 《NOWnews 懶人包》