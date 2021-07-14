雞排妹被爆當小三？新歡「保時捷男」被起底　已有未婚妻還喊她老婆

藝人鄭家純（雞排妹）今（14）日被爆疑似成了小三，與大10歲的「保時捷男」進出飯店，而男方身分遭起底，目前他從事桌遊工作，且早已經有了論及婚嫁的正宮女友。

據《鏡週刊》報導，雞排妹日前被直擊與一名開著白色保時捷的男子，一起進入台北某知名五星級飯店，兩人互動親密，就像是熱戀中的小情侶。而男方的身分如今也跟著曝光，據悉，「保時捷男」從事桌遊的工作，朋友得知他與雞排妹過從甚密都驚訝不已，表示他與正宮女友已經在去年3月交往、8月同居，預計在今年9月結婚，沒想到卻疑似成了雞排妹的新男友。

對於與「保時捷男」的關係，雞排妹表示：「他是會和很多網公網婆一樣叫我老婆沒錯，也會和我討論結婚或生小孩，甚至問我要不要陪他家人吃飯，目前我一樣都沒答應過。」也在臉書發文讚賞「保時捷男」：「在我眼中，他的智商、能力和待人處事，是普通人望塵莫及，風裡來、浪裡去的故事比我精彩許多，是我認識的人當中抗壓性排前三名。」

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