8歲就跑趴看秀！72歲Vera Wang單身更快樂：婚姻或婚紗，女人都不能將就

從8歲那年，Vera Wang牽著媽媽的手，走進巴黎時裝周的展場裡，就改變了她的一生。

童稚的雙眼，看著名模們走在伸展台上，自信展示華服、身體曲線之美，第一次領略到時尚領域的五彩光鮮，從此和時尚結下不解之緣。

那一年，學過芭蕾舞的她，開始學花式滑冰，拿著畫筆描繪滑冰時的模樣，不僅僅是技術、編舞、音樂，還有「我應該穿什麼」，設計才能開始萌芽。窮其一生，花式滑冰對她影響很大，因為妳要照著鏡子表演，這些都不是自戀，而是日常生活。

從小就能看清自己、看懂時尚。Vera Wang能成為婚紗女王，如今擁有2.7億美金家產，名列美國白手起家的女企業家第76名，父母的家庭影響自然功不可沒。擔任聯合國翻譯員的母親啟蒙了她的時尚認知，身為富商的父親，在她40歲想創業那年，挹注了400萬美金，為她打造了第一家店。

Vera Wang從小家境優渥，生活不虞匱乏，被爸媽捧在手掌心裡長大，更大影響是造就她「從不將就」的堅強個性！

因為不將就，她自幼嚴格自律，養成運動好習慣，打網球、高爾夫、游泳、滑冰，保持身體健康，才能擁有即使72歲仍凍齡的細緻皮膚，和纖細有腹肌的好身材。

因為不將就，她在未入選花滑選手行列，職業選手夢碎後，僅17歲年紀就投身時尚領域，從《VOUGE》雜誌助理做起，23歲當上最年輕的時尚編輯，辛苦耕耘了17年，挑戰總編輯一職失敗，轉而受邀當上Ralph Lauren的時尚設計師。

因為不將就，所以她1990年結婚前夕，跑遍多家百貨公司，都找不到心儀的婚紗，索性自己設計禮服，花了1萬美金手工製作，換上一襲具現代感、精緻簡約的婚紗，意外創建婚紗王國的藍海市場。

因為不將就，婚後深受不孕症困擾的她，乾脆領養2個可愛女兒；和老公結縭23年後感情淡了，快刀斬亂麻地宣布離婚， 並稱對方「是我心中重要的人」，彼此還是合作夥伴，就算是63歲高齡，也不與走味的婚姻妥協。

因為不將就，所以當她和年齡小36歲的奧運滑冰冠軍Evan Lysacek相偕出席活動，卻始終沒有承認戀情，即使被稱「奶孫戀」也大方亮相，分開也不留戀，繼續開起72歲的慶生派對，與一票小鮮肉男模飲酒熱舞，選擇和時尚一生相伴。

回顧Vera Wang這一生，從滑冰、擔任時尚編輯、服裝設計師，最後成為婚紗女王，都走在時尚這條大路上，她有自己的想法，從不膽怯，全都奮力為之到最後一刻，但絕不會委屈求全，很多人認為她是含金湯匙出生，擁有豐富資源，能獲得注目理所當然，但她也有過失敗和挫折，只是很早就看盡時尚圈繁華，對於困難毫不畏懼，她的成功學不外乎3個關鍵字：熱愛、學習、自在！

這不是失敗，而是你有多愛自己所做的事情

「未婚女人渴望擁有一套Vera Wang，離婚的女人想念她的Vera Wang，而再婚的女人則慶幸自己可以再穿一次Vera Wang！」

除了昂貴手工禮服，婚紗王國的產業延伸至平價服裝、香水、珠寶、飾品各種領域，跨越到不同國家，創造驚人業績。海內外明星包括金卡戴珊、瑪麗亞凱莉、劉嘉玲、Ella、徐若瑄、劉詩詩都是穿著Vera Wang婚紗步上紅毯，在很多女人眼裡，她的婚紗幾乎與幸福畫上等號。

對於婚紗的熱愛，讓她在製作手工婚紗時，處理複雜的雕刻、細線、珠飾等精緻裝飾，依舊甘之如飴，「要把時間花在熱愛的事情上，製作婚紗時我感覺一天過去得像10分鐘那樣快。」

成功與結果無關，而是關於你一路上學習到的東西

但在創業之初，這種跳脫華麗蓬鬆，採用簡約設計的婚紗並不被看好，她轉了念頭，既然熱愛花式滑冰，就為他們設計服裝吧！很幸運地，贊助的選手們成績亮眼，加上好友莎朗史東穿上品牌服裝亮相，才讓Vera Wang逐漸被大眾看見。

多數人看到Vera Wang的身家、業績，數字非常亮眼，她卻說：「我從沒想過我會成功，在我自己看來，所做的一切，從來沒有真正取得成功。但我總能夠把失望放在一邊。成功與結果無關，而是關於你一路上學習到的東西。」即便爭取《VOGUE》總編輯失利，輸給時尚女魔頭安娜溫圖（Anna Wintour），雙方沒有撕破臉，反而常常一起出席派對看秀、看球賽，和昔日對手建立良好友誼。

不要害怕花時間學習

事業獲得極大成功，Vera Wang始終強調要學習，要創作出新作品，而不是沉浸於成功的泡沫裡。服裝設計師這職業需要強大的抗壓性，去面臨工作上時時被別人評價、批評的結果，需要很大的智慧，才能處理那些突發狀況，讓新嫁娘美美地走向人生下個新階段。

她形容坐下來看看自己多年來的作品，是一種非凡的鍛煉，溫故知新，永不停息，「不要害怕花時間學習。為別人工作很好。我為別人工作了 20 年。他們付錢讓我學習。」

女人只有穿著舒適的衣服才是最性感的

Vera Wang打破了一個舊觀念，以往婚紗很美，卻沒有個性，她製作的婚紗，讓大家第一眼看到服裝，就對新娘留下深刻印象。女性穿著婚紗應該舒適自在，需要量身訂做，「當我設計一件婚紗時，它必須是新娘可以穿著跳舞的，我喜歡實用且看起來仍然很棒的想法。」

她也注重儀式感，將服務擺在第一，精品不是高高在上，距離大眾遙遠的菁英主義，穿著婚紗時，女人應變得感性和愉悅，不是用完就丟的一次性創意，而是經久耐用的手藝，這些獨特設計能陪伴新娘和新郎一起度過他們的新生活，是女人在穿衣服，不能讓過度花俏的設計，凌駕於我們的特質之上。

我在時尚裡生活、飲食、呼吸

為他人設計婚紗的服裝設計師，最終和婚姻說再見。Vera Wang受訪表示，小時候曾有不婚主義，工作也佔據了大部分的生活，她樂此不疲，不須男人做伴，也否認與Evan Lysacek相戀，只是擔任他的人生導師，指引滑冰選手退役後的新生活。傳了7年緋聞，他2019年與泰國地產富商的女兒結婚，最諷刺的是，老婆婚紗穿的還是Vera Wang！婚紗女王的品味，連情敵都得甘拜下風。

離婚後，Vera Wang說：「我是一個從沒想過會結婚的女孩，將在餘生中成為一名時尚修女。在一堆華服裡生活、飲食、呼吸」，無論是8歲或未來到80歲，她的個性從不輕易妥協，要做就要做得最好，對婚姻和婚紗都不能將就！