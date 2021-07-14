雞排妹：痛苦不能我承受！誤當小三歷史曝光　報復渣男手段嚇到吳宗憲

話題女王鄭家純（雞排妹）被週刊拍到與大10歲「保時捷男」牽手，還抓摸男方臀部，甚至傳出新歡早有女友，她今（14日）澄清兩人是老朋友關係，「沒有正宮也沒有小三，我不知道是要吵什麼？」感情世界備受關注的她，過去自爆誤當第三者的經驗，更使用特殊手段制裁對方，「這種痛苦不能只有我承受！」

鄭家純在去年3月播出的節目《小明星大跟班》中表示，她被劈腿的時候會採取一些措施，不過認為並非報復，而是「你怎麼對我，我也怎麼對你」，透露某任男友突然提分手，「結果他是要去結婚了」，原來對方一直都把未婚妻藏得很好。

得知自己成了小三，鄭家純跟男生說：「沒辦法，我必須讓你未婚妻也知道我的存在！從現在開始，你要來我這邊住1個禮拜！」並要對方跟未婚妻坦承一切，然後搬來跟自己同居，結果男方真的來住了一星期，之後便與未婚妻結婚，也與鄭家純斷了聯繫。

有來賓問鄭家純，這樣做用意何在？她說：「我就是要讓他知道，因為我覺得不公平，不可以這種痛苦只有我在承受！」主持人吳宗憲聽完直打哆嗦，Sandy驚呼：「這也是滿強的一招耶！」（編輯：楊穎軒）

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