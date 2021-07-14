國師暗藏天機？唐綺陽喜曝3天後打疫苗　有苦衷「本來不想說」

新冠肺炎疫苗預約平台開放登記，許多符合資格的演藝圈明星，紛紛在社群媒體貼出預約成功的截圖，星座專家唐綺陽今（14日）也發文表示自己預約成功，同時透露本來不想對外宣達的原因。

唐綺陽稍早在臉書發文，「大家都PO預約（疫苗）成功，其實我也預約到週六了！」不過坦言原本不願公開此事，接著吐露背後原因，「畢竟，那…等於告訴人我年過半百，嘖！」

事實上，唐綺陽今年55歲，屬於衛福部公告的第9 、10類意願登記對象，而除了她，53歲男星謝祖武、51歲「萬老師」郭昱晴等人，昨天也都分享預約成功的消息。

網友看到唐綺陽的貼文，打趣地安慰：「這已經不是祕密啦！大家都知道妳的外表看不出來呀！美魔女級的國師」、「看起來像40出頭的小姐姐」、「最可怕的是完全看不出來」、「看不出最重要」！（編輯：楊穎軒）

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