啤酒喝半瓶就倒！劉德華酒量差怕被罵　放閃「老婆比我更愛我」

59歲的劉德華近來受邀《魯豫有約之大咖一日行》節目專訪，許久沒「開喝」的他，笑說自己害怕喝過頭被老婆罵，並自嘲酒量差：「很久以前我有醉過，就是以為年輕，20來歲的時候，本來我就不喝酒的，就是那時候有一個叫嘉士伯牌子的啤酒，喝了一半就醉了，這個我也嘲笑我自己。」畫面十分逗趣，還趁機放閃，「她（老婆）一直比我更愛我」，一句話勝無數，幸福眼神不言而喻。

演藝事業方面，劉德華謙虛表示自己是「苦幹型的演員」，認為周潤發、梁朝偉，才是天才型的演員，坦言儘管明星持續火紅，但名氣總有一天也會成為過去，所以更重視自身品格，「我覺得發哥或朝偉，我認識的這群人，我不會覺得他們未來會有什麼大的事情，讓大家完全改變他們的形象，他們會一直留在大家的心中，那我會不會？我會，例如這個紅地毯，他歌迷比較多，鼓掌比較厲害，但不管你紅不紅，做了那麼多年的藝人，除了本身作品外，最後留下『你的品格』在那邊，就可以很欣慰了。」

劉德華至今合作過不少搭檔，他提到初入行、跑龍套時，跟梁家輝做周潤發的小跟班，「我覺得我比周潤發帥！當時就覺得人家沒發現，但當我今天回過頭，就好像《追龍》二度飾演雷諾探長那樣，以前很多人都覺得我演很好，我也覺得很厲害，但當我今天再演一次，然後兩個比較，我就會覺得今天的我，演得比以前好太多，從這個年紀去欣賞自己的演出，就會了解為什麼當時的他們會不喜歡。」（編輯：侯家瑜）

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