差16歲叔姪戀掰了？阮經天被爆分手宋祖兒　經紀人：想像力豐富

阮經天日前上張鈞甯直播，被好友陳意涵爆料，曾想撮合這兩個人，態度大方的張鈞甯，乾脆和阮經天來個50歲之約，男未婚女未嫁就「湊一起」。自嘲把愛貓當女友的阮經天，被周刊爆料其實已經恢復單身8個月，和大陸女星宋祖兒相差16歲的「叔侄戀」正式掰掰，對此，阮經天經紀人表示宋祖兒是「好朋友」，分手傳言「想像力豐富」。

阮經天2019年拍攝陸劇《舌尖上的心跳》，和小16歲宋祖兒爆出假戲真做的戀情，據《鏡週刊》報導，宋祖兒經紀團隊不贊成雙方交往，2人在2020年11月左右分手，不過阮經天去年聖誕節又現身橫店探班宋祖兒，疑似冒出短暫的「復合」插曲。

對此，宋祖兒透過工作室發表聲明，強調「宋祖兒戀愛分手」、「宋祖兒街頭醉酒」是不實言論。阮經天的經紀人則回應《NOWnews今日新聞》：「大家想像力很豐富，小宋是好朋友，因為疫情也很久沒見了，祝福她一切順利。」

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