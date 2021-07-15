【個人意見】坎城影展（下）

坎城影展是一個為期多天，充斥著各種首映和派對的活動，因此給了我們源源不絕的素材，坎城影展的時尚選擇多樣，各種不同個性、不同風格的打扮都可能出現在這裡，也因此變得非常有趣。

伊莎貝雨蓓選擇非常簡單的黑色長袖高領洋裝，整體呈現出來的卻是因為包緊緊產生的前衛感，我很喜歡鞋子（鞋襪？）的選擇，讓整個造型往上升了一級，珠寶搭配也恰到好處。

名模Tina Kunakey穿著這個紫色的造型（我本來想寫「東西」），這就是很典型的有些東西在時裝秀或攝影裡面看起來很厲害，實際穿著走上紅毯就會顯得有點奇怪的例子，她很美，衣服本身也很美，但是實際穿著走紅毯就是說不上來的怪。

瑪莉詠柯蒂亞一向以法式的時尚品味知名，但這個牛仔裙裝造型還真的蠻有挑戰性的，她看起來像80年代的村姑，整體的布料、花色，肩膀的墊肩細節都充滿一種過時感（頭髮還吹了一個角度），不知道她微笑時心裡真正的念頭是什麼（「香奈兒給我很多錢」吧）。

凱薩琳丹尼芙則是「人到一個年紀整體都自在起來了」，寬鬆沒拘束的洋裝，亮點搭配的項鍊和包包，你看站在她後面的梅麗莎喬治，相比之下根本米色的小丑與兵馬俑的結合。

坎城影展少不了氣勢驚人的大型禮服，Leonie Hanne在這裡不幸地看起來像超大顆的美生菜。上面撒的白色是起司和麵包丁吧！她的願望是當凱薩沙拉嗎？

Jodie Turner Smith的黃白羽毛裙襬氣勢十分驚人，我認為她很能駕馭這個造型，這個顏色和她的膚色很襯，髮型也恰到好處。至於像不像煎蛋公道自在人心。

我就問蒂妲史雲頓的眼睛還好嗎？希望她眼睛沒事。這個造型十分簡單，但那個頭帶非常意味不明。

黛安克魯格的禮服裙子很美，我喜歡那個細節安排跟輪廓，但是上半身感覺隨便了一點，一點都沒有支撐力，好像做了一件極美的裙子，然後上半身只是用兩塊閃亮布釘起來了事。可能這個設計是不想讓整套衣服看起來太嚴重，但跟細緻的裙子相比，上半身真的太隨便了。

潔西卡雀斯坦真的很適合穿綠色，我永遠都會喜歡紅髮女星與翠綠色禮服的搭配，她看起來幾乎像「時尚版的小美人魚」。

貝拉哈蒂德可能穿了本屆坎城影展最大膽的禮服，挖得極低的黑色長袖禮服搭配肺部項鍊（我仔細看過了，她上半身應該只有貼胸貼），這是露的極致，連肺都露了還能怎樣！但我覺得有點可惜，因為耳環和鞋子跟這套衣服是不搭的。

而這個卻很搭，Timmy的銀色西裝雖然有點像魚，不過同時也有種年輕時尚的氣氛，蒂妲史雲頓的粉紅配橘禮服也十分前衛，雖然我對那個綠色亮片袖套有點意見，但這是一張很可愛的照片。

圖片來自Vogue及GFY