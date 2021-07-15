圓滿落幕！賈永婕44天愛心餐畫句點　放飛女兒獨自赴美念書

賈永婕從6月1日起每天送愛心餐到各大醫院，希望抗疫醫護不用為食物煩惱，昨（14日）晚她發文表示，愛心便當活動將「下台一鞠躬」，並說明收手的原因。

44天來，賈永婕母女每天聯絡餐廳、親自送餐溫暖醫護的胃，近日因為大女兒安安將出國唸書，有很多事情要忙，次女小羽也要開始準備SAT考試，因此決定告一段落，「這個活動在台灣應該已經遍地開花，相信所有的醫護人員都有感受到大家滿滿的愛，好像還把你們餵胖了！」

賈永婕還叨唸安安，「這位小姐前兩天把錢包、健保卡跟身分證都弄不見了，而且也不知道是什麼時候不見的…我覺得她這個病必須要她自己出國看能不能自動痊癒！」透露安安會自己到學校，她和老公不會同行。

此外，賈永婕感謝這1個多月所有人的力挺，「謝謝所有參與的餐廳、餐飲店、西餐、中餐、日本料理、飲料店、甜點、蛋糕、小吃、咖啡廳。謝謝我的媽媽好友們、藝人好友們！謝謝你們所有人的共襄盛舉」，承諾之後會公布明細和金額，多餘的款項也會全數捐給慈善團體。

文末，賈永婕分享收到一名醫護人員的留言，對方說其實他們更願意把愛心便當分給需要的弱勢族群，賈永婕感動喊話：「謝謝你們，我會把你們的愛分享給更需要的人！」（編輯：楊穎軒）

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