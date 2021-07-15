寫給最美歐巴桑！蔡詩萍盛讚陳美鳳「典範」：繼續美麗個20、30年吧

（寫給台灣最美的歐巴桑，生日快樂：在她身上有一股四五年級生難以言喻的毅力！） 每次看到藝人陳美鳳出現在新聞上，不知怎麼，都有一股蠻舒服的愉悅。大概是一種人格特質吧！很多人叫她「美鳳姊」，我幾乎與她同輩，不能吃這豆腐，還是叫她美鳳吧，親切些。

我所謂看到她的新聞曝光，總感覺蠻舒服的愉悅，那應該是她的健康，爽朗，還有那種跟著歲月擺盪而搖曳平衡，自得自在的自信吧！當然，這感覺也許只是我的個人感覺，或者，也不那麼週延，不那麼準確，畢竟，我還真的不認識美鳳。

可是，正因為她差不多與我同輩，她的演藝事業起步時，也差不多是我人生青春的伊始，就算我非娛樂圈人，多多少少，在日常生活中，不免要在電視節目、娛樂版面上，知道有這麼一號漂亮的女藝人，能演戲、能主持、能唱歌、能在秀場跟一票大咖男主持人插科打諢，被嘴巴上佔便宜也能適時反擊一下，博得台下觀眾滿堂歡樂。

從我這世代，相當長的人生路程來看，「陳美鳳」這名字，就像一棵常青樹，依著年齡的不可逆轉的方向，見她走過了通衢大道，望她穿梭了林間小徑，有時，她豔光四射，完全性感，有時，她詮釋母親，百忍千迴，有時看她廣告上代言，有時，看她新聞話題中落寞。

她沒有大紅到與我們有距離，她卻知名到家裡長輩會聊起她。她有自己的故事，她的演藝角色，則與一般民眾的日常聯繫在一塊。漸漸的，「台灣最美的歐巴桑」，像長輩理想中的媳婦，像晚輩理想中的美魔女！

不知怎麼的，我都不覺得她大紅特紅，但，她就是在娛樂圈的游泳池裡，一直能自由式、蛙式、蝶式、仰式的，變換姿勢，常保「美鳳姊」的風格，不容易啊！不容易啊！這之間的人生甘苦，這之間的藝界辛酸、男尊女卑，我相信，她一定了然於心。

但我總是很欣賞，她就是那樣，用她一貫的方式，因應時光之隧道裡，光影的交錯、人際的擦肩，掌聲的時而響起，噓聲的不時暗箭，陳美鳳還是陳美鳳吧！ 最近媒體上報導，稱讚她養顏有術，身材依舊凹凸有致，我留意到，她淡淡幽了自己一默：肚子上有肉！單憑這一句自嘲，我就想為「美鳳姊」寫這篇短文，祝福她。 人生最公平的一件事，是我們都會老的，差別或許，老得快一些，老得慢一點，而已。又或者，有人老得自在，有人老得哀愁，而已。但，能隨時惕勵自己，不要老那麼快，你因而能抗老；讓身形，超出你的年齡。但，老終究是事實，是比對當下青春之男女，不得不黯然的事實，於是，我們也需要一些些，一些些，唯有成熟之男女方有的幽默與自嘲。

要比美嗎？等你四十歲，五十歲，六十歲，再看看誰仍美麗吧！

我突然想起來，我對素未謀面的美鳳，之所有會不時留言，是因為我曾經認識她交往過的一位男士，從他那聽過一些關於美鳳辛苦人生的過往。那男士最終無緣消受與美鳳的這段情，淡出了舞台，然而，美鳳依舊是我們此刻所熟知的美麗的美鳳！

上網查了一下，才知道美鳳最近生日，難怪有新聞，因為，她也叩關「法定老人」的關卡了！我看看她的新聞照片，怕什麼呢，美鳳，妳這麼美，這麼閱歷人生，肚子上有一點點肉，是應該的，無礙於妳的「台灣最美歐巴桑」的稱號，生日快樂，繼續再美麗它二十年，三十年吧！讓每個叩關老年的人，都有一個美麗典範在前頭！

本文轉載蔡詩萍原文