鐵漢柔情！鳳梨捐30萬助「柔道小弟」　霸氣公開：被說作秀麻痺了

鳳梨鼠薯（吳泓逸）以自成一格的台式幽默成為人氣網紅，外表粗獷、說話充滿江湖味的他，其實有顆溫暖的心。14日鳳梨向網友報告，他將原本要給76行者團隊、協助太魯閣號大體修復的30萬善款，轉捐給失去兒子的柔道黃小弟家人，希望幫助對方未來進行法律訴訟順利。

當時鳳梨這筆30萬善款，引來酸民砲轟76行者團隊，發言人王薇君還因此洩氣到淚崩，導致善款暫時擱置，日前柔道黃小弟傷重不治，家屬與王薇君談話中提到，後續相關法律訴訟可能需要協助，鳳梨與團隊討論後，決定把30萬轉給黃小弟家人。

鳳梨表示：「因當時此款項暫置，尚未有明確用途，今有明確用途仍需對社會有所交代，所以還是交代清楚，避免造成不必要的輿論。」預料可能又會有酸民攻擊，他在留言處補充：「我單純是需要把款項清楚交代，要認為我又在洗白、作秀的，就盡量認為，反正我作秀作習慣了，也麻痺麻痺的，以上。」（編輯：楊穎軒）

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