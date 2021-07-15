開放式關係行不行？雞排妹給我們上了一課：先弄懂自我的愛情需求

一直是話題人物的鄭家純（雞排妹），爆出疑似小三的緋聞，和她牽手進飯店的新歡「保時捷男」，原來另有正牌女友，對方選擇向媒體爆料，指控雞排妹介入戀情，引起許多網友熱議，向來個性強硬的她，堅持事前不知情正牌女友存在，不肯認錯，結果劇情峰迴路轉，經過一夜沉澱，最後該女道歉，坦承對方根本沒跟她訂婚，一場風波宣告落幕。

吃瓜群眾看完熱鬧，還是留下許多疑問，值得我們深入討論，3人保持的「開放式關係」行不行得通？這打破傳統一對一交往的觀念，讓很多網友不能認同，甚至覺得價值觀崩壞，但仔細想想，如果不恪守舊規，經過多方同意奉行，這樣的開放式關係有錯嗎？

保持開放式關係，請讓對方「知情同意」

戀愛像游泳池戲水、結婚像泳渡海峽，踏入婚姻之前，每個人都有約會、試婚的機會，去選擇最終適合的對象，這樣人人有機會、個個沒把握的戀愛方式，潛藏刺激與愉悅，更常出現我們所說的「工具人」或「備胎」。

正牌女友「A女」主張，因為雞排妹的介入，男方屢次欺騙，說兩人只是好友關係，只是偶爾碰面聚餐，導致婚約破滅，「A女」最大的痛苦在於「不知情」與「知情後被欺騙」，且多次質問糾纏後，不能接受男方價值觀。但最後真相大白！她的道歉聲明也坦承「感情上，我們都是受害人」。最該道歉的是男方，而不是雞排妹！

雞排妹曾有誤當小三的慘痛歷史，個性直率的她，後來主張：「同時與多個對象約會，是個人的選擇，不要有欺騙就好。」對於曾交往過的「保時捷男」，只剩友情關係，自然沒有專一的渴求。

關鍵是男方！如果將A女視為開放式關係的一角，自然得讓對方「知情同意」，說清楚、講明白，維持三角關係裡每個角色的對等性、公平性，才能達到平衡。就像生意要簽合約，談好彼此底線、接受程度，是精神肉體皆開放，還是純柏拉圖式精神關係？且同時保有彼此交友空間，而不是一個人專一、另一個人到處約會，讓雙方心裡不舒坦。

保持開放式關係，請先有「經濟基礎」

雞排妹能主持尾牙、接綜藝節目通告，擁有自己的飛機杯銷售事業，在經濟上不需要倚賴別人，她看中的不是保捷時男的錢，「在我眼中，他的智商、能力和待人處事，是普通人望塵莫及，風裡來浪裡去的故事比我精彩許多，是我認識的人裡面抗壓性排前三名」。她的開放式關係，不是因為沒有經濟能力基礎，必須依附對方，而是看到對方的優點，這樣的相處模式，可能很多女人都做不到。

大陸電視劇《三十而已》，最經典一幕是女主角王漫妮在餐廳與渣男梁正賢談判，男人大方告知她已有正牌女友，「你們兩個，一南一北，互不干涉。我是個不婚主義，這就是開放式伴侶的態度」。最後她拒絕劈腿男的邀請，在餐廳眾目睽睽之下，脫下對方為她付錢買的名牌衣裙、鞋子、耳環首飾，瀟灑地走出這段畸戀。

看似很豪氣，其實深入思考都是淚，沒房沒車的王漫妮，在精品櫃工作光鮮亮麗，實際一個月賺1.7萬人民幣，就得花8,500元租房，還要孝敬父母、打扮自己，存款所剩無幾。梁正賢願意花錢，給她物質上的安全感，王漫妮誤將錯愛當真愛，最後被正宮嗆聲退出，很值得寫一個慘字！還好她最後恢復理智，沒有「被迫接受」開放式關係。

保持開放式關係，先想清楚「心理需求」

傳統感情一對一關係，我們希望對方既是情人、朋友，甚至是工作助力、金錢來源，多種角色期望，導致對方一旦達不到預期，就很容易失望，兩人關係破裂，或者將情感轉移到別人身上，成為劈腿罪犯。

從這角度來看，雞排妹的確活得很清醒，能在不同男人身上找到所需，對愛情沒有過多幻想，與男方多年前交往過，發現彼此不適合，退回到朋友關係，分手也非常理智。

因為彼此有很多相似處，建立起良好信任，不會在意各自交友世界，平時各過各的，卻願意為對方工作助益，在適當的時候跳出來，給予彼此支持，雞排妹還盛讚男方優點很多，這完全是個「李大仁」的角色啊！

雖是一場劈腿烏龍，總有值得我們學習的收穫。在眾多網友批評謾罵時，雞排妹回覆了：「兩個未婚男女的關係，何需他人『苟同』？」 說的沒錯，新一代女性價值觀並不需要其他人同意。

雞排妹的確是一個新示範，一個享受開放式關係的女人，就是要有底氣，經濟上，錢要自己賺不靠男人；性愛上，床伴自己約，不需怨嘆「空虛寂寞覺得冷」，感情上，能有氣味相投的怪咖朋友，保持交流而不受拘束，不過是人間清醒罷了！

我們並不鼓吹這個風氣，但不論妳是支持與反對這樣的感情觀，無可否認的，在不涉及婚姻法律問題的前提下，開放式關係給了很多情侶一個喘息機會、一個保留空間，也給了我們一個好時機，趁機檢視一下，妳怎麼看待眼前交往的對象。

心理學家馬斯洛的需求理論，提出人類有5大需求：生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求、自我實現需求。只有當人滿足了基本需求，才會追求更高層次需求，尋求愛情裡的尊重與交流，而哪些需求是妳能自我滿足，哪些是伴侶能給妳的？是他對妳獨一無二，且值得保持一對一交往的關係呢？

女人常認為自己搞不懂男人心理，其實，最該理解的是自己的需求，在一段關係渴望的是金錢、性愛、尊重理解、還是忠誠專一，或者是我們貪心的都想要！對於冀望婚姻的「A女」，能在婚前認清一個男人的真實面目，不是一件好事嗎？！女人不怕被渣，怕被渣得糊裡糊塗，不夠清醒，不怕男人欺騙妳，最怕的是，自己欺騙自己啊！