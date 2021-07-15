全智賢婆婆染疫！經紀公司回應「婆媳沒碰面」　緊急取消新戲宣傳

南韓2019新型冠狀病毒（COVID-19）疫情原本趨緩，加上施打疫苗的覆蓋率增加，政府月初才將防疫警戒等級調降，但Delta變種病毒來勢洶洶，當地確診數已超過一週破千例，防疫警戒近期升至4級，今（15日）媒體透露，全智賢的婆婆李永雨（音譯）確診新冠肺炎，家族接觸史也隨之曝光。

全智賢的婆婆確診新冠肺炎消息曝光後，她公司立即做出回應，透露李永雨近期跟全智賢、2個孫子都沒有碰過面，並表示全智賢身體無異狀。

全智賢2021下半年大勢回歸電視圈，跟朱智勛合作的韓劇《智異山》已拍攝完畢，確定10月播出，主演的《屍戰朝鮮》特輯《屍戰朝鮮：雅信傳》也將於7月23日上線，全智賢因此行程滿檔跑宣傳，但為了安全起見，已取消部分預定工作，但下週20日仍會照常出席《屍戰朝鮮：雅信傳》發布記者會。

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