鬧劇落幕！雞排妹新歡道歉　自揭神祕關係「把她當心靈上的女友」　

藝人鄭家純（雞排妹）14日被爆料介入他人感情，遭目擊與大10歲的「保時捷男」王先生互動親密，更傳出對方原先就有論及婚嫁的正宮女友A女。怎料不到一天的時間，「A女」趙小姐就透過雞排妹發出聲明道歉，坦言自己與雞排妹都是被害者，強調這段被外界質疑的情感糾葛，根本沒有所謂的「小三跟正宮」，對此，王先生也寫下聲明向雞排妹道歉，並透露「神祕心靈關係」。

王先生認了自己多年維持開放式交往關係，並據實以告身旁密友，而當時接受媒體訪問提到的「A女」，確實是女友，卻未料社會大眾竟誤認A女為正宮：「沒有正宮也沒有小三，更沒有求婚三次和跟A女訂婚，本人並沒有未婚妻。這次風波起於不夠清楚表達個人感情觀，造成A女的情緒波動，相當抱歉。」

王先生坦言非常欣賞雞排妹，私心將對方當成「心靈上的女友」，並親自替她澄清：「很抱歉讓多年前已和我分手，並退為朋友關係的鄭小姐，因不實爆料而被冠為小三的罪名。」最後王先生強調自己只是一位市井小民，不希望浪費任何公眾資源在私人的感情上：「希望媒體、社會大眾在這篇聲明過後，能讓我們回歸生活，不要再有任何相關的追蹤或報導。」此外，雞排妹也透過臉書轉發王先生聲明，直言「烏龍鬧劇落幕」。（編輯：侯家瑜）

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