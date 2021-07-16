IG取消追蹤！茵聲祝福劉書宏被罵「很假」　舊愛護航：真心比較重要

茵聲是「這群人」的成員，無厘頭、大喇喇的個性令人深感親切，爽朗的笑聲也時常替影片增添不少效果。茵聲5月證實與劉書宏已於年初和平分手，一同經營的頻道「龍咬死兔」也宣告落幕，並感謝一路支持的粉絲，而今（16）日是劉書宏34歲生日，茵聲也大方獻上祝福，怎料卻遭網友批評「很假」，劉書宏看到後決定親自出面替她發聲。

一名網友在劉書宏的生日貼文下方留言，坦言無法接受茵聲取消劉書宏Instagram關注卻還來留言，劉書宏就現身護航：「真心的生日祝福比表面的追蹤來得實在。」茵聲也不以為，意有所指地說：「現在人都只看表面啊，沒關係習慣就好。」

怎料網友仍不罷休，繼續質問：「這樣不是很假嗎？」茵聲看到後更加激動：「假？應該假不過你的假帳號！你第一名。」對方則認為，身為公眾人物的她應該注意用詞，而目前茵聲也尚未繼續做出表態。事實上，茵聲曾透露和劉書宏和平分開，是出自於自己的感情潔癖，至於是否會復合，她則表示：「應該是沒機會了！」

劉書宏在IG上有感而發，透露今年是自己出道的第10年，感謝身旁的人給予美好生活：「今年剛好是我第10年，這10年完成了不少里程碑，也經歷了不少事情，也談了幾場的戀愛，曾經很瘋狂，也很心痛，但也很快樂，往後的日子我會努力繼續前進。」（編輯：侯家瑜）

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