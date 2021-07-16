專訪╱疫情間為2件事哭了！陶晶瑩挑戰5：2瘦身法　甩1公斤激動落淚

疫情期間，許多歌手演唱會被迫延期！陶晶瑩原定2月首登小巨蛋開唱，一直控制飲食、勤於鍛鍊體態，正準備要美美登上舞台，卻因突來疫情攪局，表演一路順延至6月未果，何時能舉行都是未知數，保持身材變成長期抗戰，她防疫時在家工作，也不敢鬆懈大吃大喝，好不容易嘗試5：2輕斷食瘦身法，體重掉了一公斤，感動得掉眼淚！

個性樂觀的陶晶瑩，出現在螢光幕上總是滿面笑容，卻在疫情間哭了兩次，一次是因為電視美國影集《好萊塢教父》第三季，麥克道格拉斯飾演的過氣演員獲獎，讓她深受感動，明知道是劇情，還是忍不住動情落淚。另一次則是因為體重終於下降了！

陶晶瑩坦言，女性隨著年齡增長，新陳代謝會減緩，變瘦非常不容易，要能維持不胖，就已經用盡全身力氣！她努力了快2年，不管是強力運動，還是許多名人推薦的168間歇性斷食都無效，直到最近嘗試5：2的輕斷食法，飲食以清淡的蔬菜、蛋白質、水果為主，才讓倔強的體重下降1公斤。

她笑說：「站在磅秤上眼眶濕了，我的體重終於往下掉了！」

陶晶瑩透露，曾有飲食放縱時刻，結果立刻胖1公斤，原本身材已超出標準體重7公斤，加起來變8公斤，心想這樣不行，不能讓體重一去不回頭，開始嘗試各種方式力行減肥，「掉了1公斤代表我有控制住，就是一種成就感」。

所謂的5：2輕斷食法，就是5天正常飲食、2天吃得清淡。她的正常日飲食，早餐和午餐吃50g主食、搭配1、200g蛋白質，晚餐只吃25g主食，下午還有脫脂牛奶和無糖優酪乳能當點心，重點是克數，點心只能喝100g！輕斷食那兩天，早餐吃一顆蛋加25g地瓜、中午1、200g水果，晚餐也是主要蛋白質加少許主食。為了嚴格管控熱量，她還入手買了小磅秤，以便衡量是否吃得太多。

陶晶瑩全家吃得很清淡，簡單的主食、青菜、蛋白質，一家就吃得很開心。她閱讀過許多營養學書籍，認為蛋白質不宜久煮，會稍微燙肉片加點鹽巴、辣椒醬或煎牛排攝取，另嚴格自律吃少許地瓜、青菜及原型食物，「雖然少少吃，但高興就好，就算是一塊小小地瓜25g,，慢慢細嚼慢嚥，連皮和根鬚都覺得好好吃，只要心態上沒有覺得受折磨，其實是蠻好玩的事情。連喝優酪乳只能喝100g，都覺得是種恩賜。」

每個人都有適合的飲食方式，身為藝人要求較高，陶晶瑩分享個人經驗談，有健康心態瘦身，才不會覺得痛苦，也能長久維持，但是控制體重方法不要過度激烈，造成身體負擔，建議讀者有相關問題還是諮詢營養師，能得到更適合的安排。