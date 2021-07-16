和阮經天約50歲做伴？女神張鈞甯被催婚　就差勇敢跨出那一步

38歲的氣質女星張鈞甯，向來對感情低調，極少對外界公開戀情，最近卻在宣傳新戲《不說再見》，和好友們連線直播，透露40歲想結婚，更語出驚人向好友阮經天說：「不然我們50歲約一約！」讓粉絲又驚又喜，懷疑是否接近40歲人生新階段，讓單身女神也跟著緊張了？

不管是長相、身材、工作能力都堪稱完美的張鈞甯，頂著碩士高學歷頭銜，一直是演藝圈裡的「三好女生」。不過，從小出生於單親家庭，母親不願她暴露太多家事，也影響了她的感情觀，和趙又廷談戀愛3年，低調不肯認愛，讓男方無法接受而戀情告吹。面對邱澤的追求，也以「謝謝抬愛」四個字給了禮貌的婉拒。

電視劇《武媚娘》走紅大陸時，因為名字的「甯」字太特別，有網友不懂怎麼念，甚至連署要她改名，也被霸氣回絕。張鈞甯向來被視為獨立女性代表，潔身自愛，非常自律、自信，極有自我風格，不依附愛情存活的模樣，讓人印象深刻。

所以當她說出想要40歲結婚，才讓影迷格外訝異！代表獨立單身女性的城牆，也要塌了嗎？

同是1982年出生的張鈞甯和阮經天，2007年合拍電視劇《我在墾丁天氣晴》相識，剛出道的新人們，沒有偶像包袱，一起朝夕相處很快建立友誼。這10幾年情誼不曾間斷，後來她再赴墾丁拍戲，臨時一通電話，阮經天就開車南下探班，買了100杯飲料請客，給足好友面子。私下雙方也被媒體偷拍過多次碰面，見面有話聊不完，感覺似乎有點譜？

直播裡，相識14年的阮經天，替她著急「這麼漂亮的女生怎麼現在還單身？」已婚的陳意涵則透露想撮合兩人配對，張鈞甯大方說：「我本來想說明年我們湊一起好了，但聽說他要到46歲結婚，我想就算了。不然我們50歲約一約。」阮經天秒答「別鬧了」，也幽默回「50歲一起去陳意涵家！」

娛樂圈內這種「說好40歲妳沒嫁，我沒娶，我們就在一起」的案例真不少。蘇有朋和林心如、何潤東和陳怡蓉，都有過這種約定，可惜，結局都是另嫁他人。曾向張國榮開玩笑「要是我到了40歲，我們還未結婚，你就娶我吧」的梅艷芳，在40歲那年病逝香消玉殞。

面臨40歲大關，女人想婚很正常，有了一定經濟基礎，正好找個靈魂伴侶多好！張鈞甯開口想結婚，粉絲當然祝福，只是對象阮經天情史有點豐富，讓人稍微卻步罷了，新聞一出，風向兩面倒，有些粉絲早就看好，有些人則大喊「不要」，希望女神不要因為40歲將至，降低對象標準，將就找個人結婚！

心理學家史坦伯格，提出愛情有三個元素，激情、親密、承諾。剛戀愛的情侶會因短期的激情產生火花，在相處時產生互相交流的親密感，最後承諾忠於某個人，且願意為對方付出努力。最完美的愛情是三者兼具，而沒有激情，卻有親密和責任的是友伴式愛情，像有些夫妻結婚久了，沒有戀人的浪漫舉措，卻因親密與責任，變成一種夥伴關係，同樣也能白頭偕老。

感情是一種動態關係，不會一成不變，有人一見鍾情，有人日久生情，當了10多年朋友，未必不能成就愛情？

幸運的人像張愛玲說的，於千萬人之中遇見你所遇見的人，沒有早一步，也沒有晚一步，剛巧趕上了，瞬間天雷勾動地火，奏起一曲愛情華爾滋。也有人像跳恰恰時剛好你進我退，只差跨出那一步，就能牽到你的手，《六人行》的珍妮佛安妮斯頓和羅斯蓋勒，20年後才自爆曾經曖昧，可惜當時都有伴。

人們都說，玩笑話都帶有幾分真心，張鈞甯的50歲時約一約，是約定好的友情式陪伴，還是曾經錯過的愛情？

看看舒淇和馮德倫、看看林心如和霍建華，都在年輕時相遇，兜兜轉轉10幾載，情海浮沉磨平了一些稜角，成熟以後再看看對方，發現挺好的，突然間40歲那年就宣布閃婚了！讓林志玲遠嫁日本定居的AKIRA，也是認識8年後，才因為一通電話動了心。

哪有傳說中的純友誼，不過是我喜歡你時，你正好有伴，你依戀我時，我身邊沒斷，也許，哪一天我們剛好單身，就能牽手不走散。若真是愛情，為何不現在勇敢踏出那一步！

張鈞甯和阮經天，說不定就是下一對明星夫妻檔！