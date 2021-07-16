公視《勇者動畫系列》耗資4320萬元，配音演員集結黃子佼、孫可芳、吳慷仁、劉冠廷，原聲帶由「五月天」阿信擔任音樂統籌，製作陣容集滿「三金」常客，堪稱史上最堅強。製作人王尉修接受《NOWnews今日新聞》專訪，揭露籌備3年的製作祕辛。

金鐘視帝吳慷仁為「首席勇者」配音，王尉修表示他的腔調特別，聲線屬於「有個性的帥」，而且對自己要求很高，一般聲優可能錄5次取其一，吳慷仁是「錄10次OK以後再錄2次，自己一直要求重來」，一句台詞可以表現出多種版本的情緒。而劉冠廷的聲音具有喜感，除了主要角色「第一勇者」，每一集還多配一個路人甲，台詞由劉冠廷自己在錄音室裡玩出來的，王尉修笑說：「冠廷很有喜感，給他一集一個雜魚（角色），由他即興發揮台詞，講完就領便當。」等於他錄了6個角色，有興趣的粉絲也可以邊看動畫，邊認劉冠廷的聲音。

黃子佼睽違8年再度為動畫配音，大展配音專業，進錄音室短短1小時完工。王尉修提到，因為覺得黃子佼把《怪獸電力公司》的「大眼仔」配得超棒，看準黃子佼的功力才找他，而黃子佼在理解過角色後，也為角色做出適當配音調整，從調整自己的音頻，壓低了嗓子去講，再用符合老人家的速度，慢條斯理地去說，最終完成了這次任務。因為《勇者動畫系列》先配音再畫圖，透過「兔女」一角，留下已故知名聲優蔣篤慧的聲音，相信動畫迷聽了都不陌生，而蔣篤慧的學生高芸鑠、女兒蔣慶妍，分別為「哥布林」、「史萊姆」獻聲，也象徵動畫界的一種世代傳承。

由阿信擔任音樂統籌，是因為王尉修前作《德哥與皮皮》，片尾曲採用五月天《瘋狂世界》，合作過程中和阿信提案了《勇者動畫系列》，阿信看過原作覺得有趣，便答應操刀原聲帶，阿信劈頭就問王尉修音樂調性：「要商業化還是有態度？」王尉修希望有態度，因此阿信打造的陣容主流、獨立音樂兼具，包括獅子LION、旺福、美秀集團、茄子蛋、呂思緯（鼓鼓）、魏嘉瑩（小魏）、黃奕儒等歌手獻聲，「每一首歌都一次到位，頂多改歌詞一、兩個字」。

談到《勇者動畫系列》原著漫畫的最大魅力？王尉修認為是作者「黃色書刊」諷刺性的黑色幽默，並非一時蹭時事熱度，其反諷社會、暗喻人性的意涵深遠，所以製作完動畫已經過了3年，故事依然成立。雙方溝通版權的過程，也是一拍即合，黃色書刊表示：「漫畫被改編是一個很遠大的目標，很像在做夢，真正被實現的時候，是很感動的，當動畫團隊來找我，我馬上就答應了。」黃色書刊還特別創造了全新角色「忠誠勇者」，在影集中起到貫穿全局的作用。

王尉修出身台藝大多媒體動畫藝術學系碩士，因為小時候愛看《七龍珠》，和漫畫結下不解之緣，「它是讓我拚命畫圖的原因」，他也希望能製作一部作品，像《七龍珠》 一樣「讓我看一輩子」的動畫。王尉修成立大貓工作室8年，和台藝大學弟、導演楊子霆一起打造《勇者動畫系列》，問他最想傳達給觀眾的一件事？王尉修說：「能做到『傳遞給觀眾』就好，大家願意去看，得到什麼東西，每個人都可以自行定義。」

公視《勇者動畫系列》共6集，將於7月4日起，每周日晚間10點於公視頻道、公視+播出，另外在8月1日myVideo，9月1日LINE TV全套上架，9月1日Netflix將在全球超過190個國家上架。

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