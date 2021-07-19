錯失《還珠格格》！女星自曝被經紀人套路　直播淚崩：我太傻了

46歲李婷宜從成龍電影《一個好人》開始在影壇嶄露頭角，憑藉《少年英雄方世玉》的「嚴詠春」成為當紅小旦，當年受到力捧的她，原本是《還珠格格》的女主角「小燕子」第一人選，沒想到被經紀人陷害辭演，丟掉暴紅的大好良機，近日她在直播帶貨時重提換角祕辛，淚崩說：「我太單純太傻了。」

李婷宜曾經在《麻辣天后宮》講出錯失「小燕子」的內幕，當時趙薇要演紫薇、林心如演塞婭公主，而李婷宜則飾演小燕子，因為李婷宜的唱片公司不熟戲劇經紀，找了代理經紀人來處理她的片約，經紀人勸她先去拍香港的戲，拍完再來演《還珠格格》，沒想到李婷宜香港片約簽下去了，經紀人卻說搞不定《還珠格格》，把她叫回台灣，教李婷宜說自己自願放棄「小燕子」一角，再拿這段錄音去跟老闆交代，等到李婷宜要跟經紀人對質時，對方人間蒸發，電話打都打不通。

隔了多年，李婷宜在直播間回憶此事，整個人哭成淚人兒，她說：「我沒有做錯事情，我是受害者，為什麼要處罰我？我不懂。」她表示看笑話的人很多，不懂她的人根本不會想去知道事情的原委，淚眼婆娑地說：「我覺得很辛苦，我有努力了，還要被人家套路，我太單純太傻了，我做事太信任別人了，但不是每個人都可以（信任）的，這個社會是講利益的，所以我們要努力把自己做好，要不然妳只會被人家套路再套路，我所謂的套路你們知道的，姊姊遇到鬼了。」

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