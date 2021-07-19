鳳梨超辣女友曝光！收浪漫驚喜「29年來第一次」：難怪我這麼愛你

網紅鳳梨（吳泓毅）日前在IG曬出遊舊照，和女友合體放閃，雖然用貼圖擋住女友面目，但網友起底對方就是美女DJ歐菈，身材火辣、長相美豔的歐菈，IG擁有5萬人追蹤，個人頁面不乏尺度火辣的性感照片，還記錄過鳳梨把29年人生「第一次浪漫」獻給她，曝光鳳梨對女友寵愛備至的一面。

歐菈4月生日時公開男友貼心準備的驚喜，鳳梨人生第一次送女孩子蛋糕，就送上歐菈最喜歡的美少女戰士翻糖蛋糕，歐菈感動說：「平常雖然一塊木頭，但原來這麼浪漫，真的超級無敵喜歡，難怪我這麼愛你。」鳳梨談起戀愛不只浪漫，也很會甜言蜜語，過去就曾經在IG發文放閃：「木頭做的叫木門，鋼鐵做的叫鐵門，格來得做的叫快速鐵捲門，各自說各自做的叫羅生門，哆啦A夢拿的叫作任意門，幸福的叫我們。」

歐菈私下是一名夜店DJ，也為鳳梨服飾品牌擔任模特兒，她的IG裡不乏和鳳梨穿情侶裝的甜蜜合照，身材纖細、上圍豐滿的歐菈，也放了很多性感自拍，大曬豪乳長腿，作風非常大膽。鳳梨1月開始不時曬女友，半公開對方至今7個月，歐菈也曾經和鳳梨家長出遊，感情相當穩定。

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