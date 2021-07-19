《俗女2》森玲CP床戲好甜！謝盈萱獻吻藍葦華　嬌嗔「要我的命」

《俗女養成記2》17日發布「愛情篇」預告，藍葦華飾演的「蔡永森」和謝盈萱飾演的「陳嘉玲」，在新家展開情侶生活，可以看到蔡永森裸身追逐只穿一件睡衣的陳嘉玲、兩人牽著手時陳嘉玲靠在蔡永森背上的浪漫畫面，還有蔡永森把累癱的陳嘉玲從床上拉起來，貼心地叫她起床，以及兩人一同用餐，陳嘉玲很自然地親吻蔡永森展現親密，但接著出現兩人對峙與哭泣的影像，又瞬間把熱戀的愛情，推回到了現實層面，最後蔡永森一句：「陳嘉玲，我們現在走到哪了？」更是讓粉絲們十分好奇「森玲CP」在第二季的愛情是否充滿變數？

陳嘉玲和蔡永森兩人是自小吵吵鬧鬧一起長大的青梅竹馬，被問及現實生活中是否有過這樣的戀愛經驗？藍葦華表示自己跟老婆的愛情還真是百分百地相似，他笑著說：「我和我老婆就是國中同學，長大後再次相遇然後結婚，只能說緣分真的很奇妙。」而對謝盈萱來說，能夠從小到大認識，而最後成為婚姻伴侶是一件滿酷的事，她說：「如果要跟一個人從小打鬧到大，對方可能會比較像是家人，很難能有感情的化學反應產生。」

謝盈萱和藍葦華也聊起了預告中的親吻戲，被問及兩人拍攝這場戲的默契時，謝盈萱透露藍葦華本質就是很紳士的人，完全是處於尊重配合對手的狀態，兩人也相當清楚角色是40多歲的戀愛關係，如何拿捏寫實地呈現兩人都很有默契，而被問及十分熟悉的兩人拍攝吻戲，是否會感到尷尬？藍葦華則表示，「不會覺得尷尬，反而更容易在角色狀態，我們彼此都很相信對方，這對演員來說是件很幸福的事」。

但謝盈萱也笑說：「我跟葦華好像比較適合演逞凶鬥狠的戲，兩人都不是走浪漫路線的魔羯座，嚴藝文還說要我演溫柔甜甜一笑的表情，就像是要我的命一樣。」她透露有些戀愛感情戲在演出上卡住，導演嚴藝文就會出馬指導，給予許多走位的意見與想法。

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