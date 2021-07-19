吳亦凡搭訕有3招？網紅痛批用SOP哄騙女粉　親密時「從不做安全措施」

「歌手吳亦凡出身韓團「EXO」，回大陸單飛發展穩坐天王地位。近日18歲網紅都美竹出面指控吳亦凡「酒桌選妃」，有一套SOP哄騙未成年少女上床，與都美竹發生關係時她才17歲，且聲稱吳亦凡「從來不戴套」。

都美竹向《網易娛樂》爆料，吳亦凡搭訕的套路有3種，一是號稱要挑MV女主角，選在晚上面試，表現好可以安插吳亦凡電視劇的角色，或和他的經紀公司簽約；二是從粉絲後援會中選年輕漂亮的女孩，誘騙她們參加「小型見面會」，到了酒店房間裡才發現，只有吳亦凡一人在場；三是「通過他已經睡過的女孩相互介紹」，成功後推薦人有1萬元人民幣報酬。

都美竹17歲的時候參加面試，地點在吳亦凡家，一到場經紀人就沒收手機，要她和另外2個年紀相當的女孩陪吳亦凡玩遊戲，「要是不玩得盡興，吳會生氣，他和幾大平台交代幾句，全網就能封殺我」，都美竹稱當晚被吳亦凡拚命灌洋酒，沒多久就不省人事了，再醒來的時候已經在吳亦凡的床上，事後對方答應負責，都美竹說：「吳從來不戴套，不光是我，和別人也一樣。」

都美竹以為和吳亦凡是戀愛交往，他也答應「照顧她一輩子」，但是3月開始吳亦凡態度冷淡、不回訊息。和她相同經歷的受害者一共8人，有2人還是未成年少女，「他說要給我資源，他和別的被騙的姊妹也說過，但通通沒有實現」。都美竹不願和解，把吳亦凡方給的50萬元（約台幣215萬元）分批退回，要走法律程序「堂堂正正戰鬥」。對此，吳亦凡方表示不便回應。

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