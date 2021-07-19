網紅爆料對「未成年」下手？吳亦凡氣憤反擊：如果有，我自己進監獄

大陸男星吳亦凡近來遭網紅都美竹爆料誘姦未成年少女，18日晚上女方還在微博上發表2000字長文，公開吳亦凡混亂的私生活，事件鬧得沸沸揚揚。今（19）日稍早吳亦凡終於不再沉默，在微博回應此事。

吳亦凡在微博發文寫道：「之前沒有回應是因為不想干擾司法程序的推進，但沒想到我的沉默卻縱容了造謠者的變本加厲，我已忍無可忍！」接著提到，他只有在去年底的朋友聚會上，碰過都美竹，且沒有都美竹爆料的灌酒、拿走手機等行為，因此鄭重聲明：「從來沒有過什麼『選妃』！沒有『誘姦』、『迷姦』！沒有什麼『未成年』！如果有這類行為，請大家放心，我會自己進監獄！ ！我對自己上述的所有話負法律責任！ ！」此外，吳亦凡的工作室也在微博上發文提到，此事已經報案處理。

都美竹昨日在微博抖出吳亦凡許多私下行徑，包含批評前EXO隊友、看不起選秀冠軍，就連性生活都大膽揭露，都美竹聲稱有許多女性因為吳亦凡感染性病，甚至有人因此導致抑鬱症、自殘，以及男方總是會在發生關係後問女方：「怎麼樣？我很厲害吧？」非常勁爆。

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