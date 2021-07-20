掀大陸Me too風潮！吳亦凡挨轟自戀愛批評 網紅群起指控：我也被約過

吳亦凡近來身陷桃色風波中，網紅都美竹不斷爆料，18日更寫下2000字罪狀文，揭開吳亦凡混亂的私生活。事件鬧得沸沸揚揚，而吳亦凡5年前就曾被爆出醜聞，當時的「正牌女友」小G娜受訪內容也再度被翻出。

小G娜在2016年時自爆與吳亦凡交往中，在接受訪問時，提到吳亦凡私下很自戀，聊天時總是會說自己有多棒，「妳老公我在女明星也是大家特別喜歡的」；還會批評前EXO隊友，直言討厭黃子韜、鹿晗，「鹿晗、張藝興看起來很單純，但其實很有心機」等諸如此類的話語，讓小G娜傻眼。

而在「小G娜事件」後，吳亦凡工作室發文否認，沒想到反而有更多人出聲踢爆，甚至還有網友曬出吳亦凡的床照，留言贊同小G娜的說法，「我相信妳，因為我也被他YP（約砲）。」

針對都美竹近日來的指控，吳亦凡於今（19）日稍早也在微博發文反擊，提到：「從來沒有過什麼『選妃』！沒有『誘姦』、『迷姦』！沒有什麼『未成年』！如果有這類行為，請大家放心，我會自己進監獄！ ！我對自己上述的所有話負法律責任！ ！」

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