離婚不忘微笑！鈴木保奈美甩開23年束縛　「未來優先考慮獨處時間」

曾演出經典日劇《東京愛情故事》，讓人留下深刻印象的54歲女星鈴木保奈美，16日晚間和結縭23年的先生石橋貴明透過YouTube頻道宣布離婚，雙方共同發表聲明，表示「養育兒女的階段性任務告一段落」，未來將以經紀公司老闆與藝人的形式保持互動。最後還貼心附上一張合照，相較於男方表情嚴肅，女方依舊面帶微笑，就像《東京》裡個性堅強的女主角赤名莉香一樣，即使和戀人完治分開，也會努力笑到最後一刻。

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結婚23年，如今3個女兒都長大成人，卻突然宣布分手，又是一對熟齡離婚的夫妻，真有萬不得已分手原因嗎？日本媒體報導，有鄰居曾多次看見他們全家去串燒店用餐，明知女方演員身分容易受到矚目，石橋貴明卻選擇靠近門外顯眼之處的座位，更向店家表示「不想有特殊待遇」，沒有要求在獨立包廂內吃飯，老婆也表示順從，感覺一家人相處還不錯，如今爆出離婚令人訝異。

冰凍三尺非一日之寒，雜誌《女性自身》揭露內幕，鈴木保奈美當初因為懷孕閃婚，從1998年嫁為人妻後，隔年產下一女，便配合對方男主外女主內的思維，之後便暫退演藝圈10年，專心照顧小孩，經紀約也交由老公經營的公司負責，直到2011年再度復出，雖然聲勢不如以往，但表現越來越好，成績甚至勝過另一半。石橋貴明是老公又是老闆的雙重身分，已經對她產生極大束縛，讓她相當苦惱。

周遭人士透露，在老公嚴格規定下，她每次一拍完戲就得趕快回家，即使在餐廳吃晚飯，也不能深夜晚歸，受限重重，甚至不能和合作的演員相處太融洽，尤其是和昔日黃金拍檔織田裕二前年合作《無照律師》引起熱烈討論後，引發石橋的忌妒，老公的莫名控制欲，讓她逐漸厭倦了婚姻。

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住在近60坪的房子裡，家中4個房間，卻沒有她的獨立空間，鈴木保奈美去年曾向媒體透露，「我在客廳寫文章，在洗澡時或在車裡讀劇本」。她心中一直期盼有足夠空間，能夠偶爾獨處，做事有更高效率、創造更好的自己，甚至懷念起以往單身時光，「我會在身兼妻子和母親的生活中偶爾休息一下，從現在開始優先考慮我自己的時間。」

她的離婚，不是突然翻天覆地的吵，是一步步的實踐，有計畫的離婚。去年7月成立個人事務所，由姊姊和媽媽擔任重要職位，讓老公退出工作領域，9月再花3億日幣買下公寓，擁有了個人辦公室，然後事隔一年，等待3個女兒都成年了，才和老公攜手宣布離婚，準備展開新人生。

幾年前，日本誕生一個新名詞，叫做「卒婚」，亦即「從婚姻裡畢業」。作家杉山由美子形容，這是介於結婚、離婚的第三個選擇，婚姻中雙方不再勉強彼此過著夫妻般的生活，在不解除婚姻關係下，可以享受人生，承認互相有不同的興趣與想法。不須總在一起，也可以分開生活，改以家人般互相扶持的關係維繫下去。

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跟以往低調離婚的明星夫妻檔比較，這對夫妻沒有躲躲藏藏，更沒有檯面上撕破臉，還對外表示要繼續合作，媒體認為鈴木保奈美的選擇，表明上是離婚，卻被認為更貼近是「卒婚」。外界不但沒有苛責任一方，明星友人雖然大感意外，卻都對他們的決定深表祝福，「一個人也能迎向新人生」、「中年後的單身男人，才是最浪漫的」。

娛樂記者井上公造透露這次分手應該是女方提出的，從照片上看來，她是開心的，男方表情則說明了一切，「因為有3個女兒的關係，加上雙方工作溝通沒問題，願意繼續當工作夥伴，一起加油。離婚不是負面的，還有一個讓彼此自由的正面信息。」

鈴木保奈美的工作不斷，這次「有計畫的離婚」，保留彼此的顏面，也是一個特殊示範，離婚不一定就得關係破裂，視彼此為仇人，老死不相往來，就像日劇《全員離婚》裡的兩對爸媽，雖然婚姻契約關係不再，卻能重新開始認識眼中的彼此，也終於擁有了自我空間。相對於愛情的激情，家人間的血緣關係、責任感，對彼此產生了一種日本人情懷的「羈絆」，即便沒有生活在一起，未來也能互相協助。

演活了敢愛敢恨的赤名莉香，外表幹練颯爽的鈴木保奈美，在真實生活依舊忠於自我，時隔30年之後，讓我們看到了成熟後的莉香，勇於掙脫婚姻的束縛，分手也要笑著告別！