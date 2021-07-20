好心牽線突槌？董至成收2封存證信函　謝忻自嘲「好像帶你做壞事」

藝人董至成去年除了宣布離婚之外，也因為疫情關係失去許多工作，而好友謝忻得知後，幫忙牽線自家經紀人，董至成因此接獲不少業配、直播工作，月收入更高達6位數。怎料近日董至成卻遭原經紀公司指控，直指他違反合約、私自接工作，甚至收到2封存證信函，昨（19）日謝忻就邀請董至成一同開直播，親自還原事情真相，坦言希望能與公司好聚好散。

謝忻自嘲：「好像我帶你做壞事一樣！」董至成先是笑說，原經紀公司不願意讓自己離開，「我原來的經紀公司太愛我了，當然我也感謝他們的幫忙」。如今已經踏入演藝圈30多年，董至成坦言想要親自著手未來規畫，「在這個年紀，想做一些未來的規畫、還有沒完成的事，我有我的想法，我能夠自主、做出決定」。另外，董至成也強調目前與原經紀公司，僅水餃品牌上有完整的合約內容，否認違約傳言。

面對拖了1年多的離婚手續，董至成坦言需要時間調整心情，卻沒料到因此丟失工作，1個月甚至接不到1、2個通告，幸好透過謝忻認識現在的經紀人，如今才有業配、做臉書直播等機會，至於存證信函部分，董至成則無奈笑說，幸虧自己因離婚官司而結識許多律師，不過還是希望能與原公司、前老闆好好溝通協調，繼續維持友好關係。

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