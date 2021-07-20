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許願疫情退散！賈永婕提前歡慶47歲　見整型名醫喊話「進廠維修」

賈永婕▲賈永婕與副總統賴清德通電話。（圖／賈永婕臉書、IG）
文 : NOWnews今日新聞

賈永婕支援救命神器持續1個多月，19日親自送PAPR及電子影像喉頭鏡到台南5間醫院，途中與副總統賴清德通上電話，直呼是一整天行程的彩蛋，她還趁此向賴清德抱怨一件事。

▲▼賈永婕到台南送機器，並與副總統賴清德熱線。（圖／賈永婕IG）

這趟台南行，賈永婕和最初建議她買HFNC（高流量氧氣鼻導管全配系統）的立韋姐見面，「就是她跟我說HFNC是非常重要的醫療物資，而在那時也是全台灣醫院最急需的！今天我們終於相見了！立韋姐有妳真好，因爲妳的一句話救了很多人，也救了很多家庭！」

賈永婕也遇到ICU醫生陳志金，以及本身是整型外科高手的活潑院長，她開玩笑地說：「疫情過後我一定找你進場維修！」一行人幫21日過生日的賈永婕慶生，她感動表示：「我的生日願望是全世界疫情退散！」

此外，賈永婕還和曾任台南市長的副總統賴清德熱線，「謝謝您的鼓勵！我有跟你抱怨台南每次都害我變胖！」（編輯：楊穎軒）

▲賈永婕和ICU醫生陳志金（右）相見歡。（圖／賈永婕臉書）
▲賈永婕和ICU醫生陳志金（右）相見歡。（圖／賈永婕臉書）
▲前線醫護幫賈永婕過47歲生日。（圖／賈永婕臉書）
▲前線醫護幫賈永婕過47歲生日。（圖／賈永婕臉書）
　
▲新冠肺炎疫苗接種後注意事項。（圖／高雄市政府提供）

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Tags : 台南抱怨整型生日許願變胖賈永婕賴清德進廠維修

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