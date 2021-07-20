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假性親密關係？《俗女》陳嘉玲的那4年青春，只是虛耗彼此人生

文 : 江芷稜

讓六年級女生深有共鳴的《俗女養成記》，播出後收視率亮眼，也獲得金鐘獎多個獎項肯定，8月即將榮耀回歸推出第二季，再度帶領觀眾思考女性話題，究竟陳嘉玲與青梅竹馬蔡永森這對「森玲CP」是否能開花結果，讓粉絲相當期待。本週五（23日）《鄧一個人咖啡》直播，搶先邀請演員楊麗音和編導嚴藝文現身，親自與鄧惠文醫師一起分享「俗女養成 女孩轉大人的心路歷程」

▲姊妹淘7/23直播節目《鄧一個人咖啡》，邀請《俗女養成記》裡的編導嚴藝文和演員楊麗音暢談女孩轉大人的心路歷程。（圖／姊妹淘製作）

看完了第一季，我和朋友熱烈討論了一件事，就是陳嘉玲面對交往4年、同居3年半的江顯榮，為何能輕易說分手，甚至在婚紗、婚房都安排好了的前提下，男友深情下跪求婚，她會突然豪爽地說「不愛了」，最後選擇離過婚的小學同學蔡永森呢？

二刷《俗女》之後，我得到一個結論。陳嘉玲和江顯榮雖然相戀4年，卻處於一種「假性親密關係」，處在同一屋簷下，卻像是最熟悉的陌生人。

儘管同居很久，陳嘉玲卻自嘲關係像「室友」，早上她會準備2人早餐，千篇一律的吐司、咖啡、水煮蛋，甚至沒避開男友會過敏的花生醬，就像老夫老妻那樣生活，偶爾會準備性感戰鬥服，在週五晚上來場床上激戰，卻沒有好好坐下來一起聊過婚姻這件事。所以當陳嘉玲參加前男友婚禮大受刺激，便開口向男友求婚，為結婚而結婚這個動機，反而導致戀情快速邁向分手。

▲《俗女養成記》裡的陳嘉玲與江顯榮交往4年，關係卻像室友一樣。（圖／華視提供）

這種狀況不只出現劇中，也在我們生活周遭發生著，交往多年的伴侶，住在同一個屋裡，生活緊密連結，圍繞著彼此安排，就像例行公事一般，卻說不出對方最愛吃的菜色、最喜歡的電視劇，更沒有想像過未來的婚姻生活，一旦有了第三者介入，新鮮又刺激的變數，很容易就讓關係瞬間瓦解。

沒有出軌、沒有爭吵，劇情裡的江顯榮安分守己，聽話地去安排婚紗、婚房、戒指、鮮花一樣都沒少，甚至為愛大鬧女友辦公室，劇情走到最後，他仍不知為何被甩。

俗女養成記
▲《俗女養成記》裡Mark的出現，讓陳嘉玲的心裡有了不一樣的感覺。（圖／華視提供）

高富帥客戶Mark的一個試探性親吻，讓陳嘉玲的內心泛起了水花。

真正讓她清醒的第三者，是未來的準婆婆。因為籌備婚禮，準婆婆的出現，讓她看清了現在，並預見了未來的自己。

每個女人都有內心理想的完美婚禮，陳嘉玲挑選婚紗時，卻沒辦法主張喜愛的樣式；布置婚房時必須聽從婆婆找來的知名設計師規畫，自己成了局外人。個性愛笑活潑，偶爾很鬧的她，更沒打算配合婆婆的安排，婚後辭掉工作，心甘情願去上貴婦課程，當個洗手作羹湯的乖巧人妻。

所以當婚禮一切就緒後，她才發現江顯榮可能是個名符其實的「媽寶」，未來夾在婆媳中間，只是可憐的小男人，無法站在她那邊。女人直覺的第六感，預見這段關係並不是她想要的，繼續湊合過下去，可能成為眾人眼裡的勝利者，卻是愛情裡的大輸家，所以面臨40歲大關，她仍勇敢地和男友說再見！

謝盈萱
▲藍葦華（左）、謝盈萱再組「森玲CP」，戀情未來走向令人期待。（圖／華視、CATCHPLAY提供）

從小在家庭寵愛裡長大，爸媽的教育讓她學會旁人意見當參考，自己開心最重要，陳嘉玲最後領悟，要找一個適合的男人，會喜歡你原來的樣子，蔡永森願意接納的，就是有點恰北北又不講道理的自己，所以她返回台南，擁抱了青梅竹馬。

小說《小王子》裡寫道：「你在玫瑰身上所花費的時間，讓你的玫瑰花變得如此重要。」但時間並不代表幸福，女人常在分手後，哀怨寶貴青春被浪費了，其實，時間不在乎長短，而在於用心程度多少，陳嘉玲浪費的那4年感情，其實也是江顯榮的人生啊。

假性親密關係，就算從情侶晉升夫妻，關係一樣很蒼白。我們花在另一半的時間，究竟是虛耗時間，還是真正一起朝理想婚姻邁進呢？與其以開放式關係撒網捕魚，不如好好找到一個對的人用心經營吧！

由鄧惠文醫師主持的《鄧一個人咖啡》直播節目，不只探討兩性、感情議題，鄧醫師更以獨到見解剖析生活中各式各樣的疑難雜症，透過親身體悟帶給你我對於人生最溫柔的提醒。本週五（23日）將邀來演員楊麗音和編導嚴藝文，雙雙與鄧惠文醫師分享「俗女養成 女孩轉大人的心路歷程」

更多《鄧一個人咖啡》的節目資訊，請準時鎖定《姊妹淘》、《NOWnews今日新聞》。

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Tags : 交往俗女養成記假性親密關係分手婚姻時間江顯榮蔡永森陳嘉玲青春