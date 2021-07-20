假性親密關係？《俗女》陳嘉玲的那4年青春，只是虛耗彼此人生

讓六年級女生深有共鳴的《俗女養成記》，播出後收視率亮眼，也獲得金鐘獎多個獎項肯定，8月即將榮耀回歸推出第二季，再度帶領觀眾思考女性話題，究竟陳嘉玲與青梅竹馬蔡永森這對「森玲CP」是否能開花結果，讓粉絲相當期待。本週五（23日）《鄧一個人咖啡》直播，搶先邀請演員楊麗音和編導嚴藝文現身，親自與鄧惠文醫師一起分享「俗女養成 女孩轉大人的心路歷程」。

看完了第一季，我和朋友熱烈討論了一件事，就是陳嘉玲面對交往4年、同居3年半的江顯榮，為何能輕易說分手，甚至在婚紗、婚房都安排好了的前提下，男友深情下跪求婚，她會突然豪爽地說「不愛了」，最後選擇離過婚的小學同學蔡永森呢？

二刷《俗女》之後，我得到一個結論。陳嘉玲和江顯榮雖然相戀4年，卻處於一種「假性親密關係」，處在同一屋簷下，卻像是最熟悉的陌生人。

儘管同居很久，陳嘉玲卻自嘲關係像「室友」，早上她會準備2人早餐，千篇一律的吐司、咖啡、水煮蛋，甚至沒避開男友會過敏的花生醬，就像老夫老妻那樣生活，偶爾會準備性感戰鬥服，在週五晚上來場床上激戰，卻沒有好好坐下來一起聊過婚姻這件事。所以當陳嘉玲參加前男友婚禮大受刺激，便開口向男友求婚，為結婚而結婚這個動機，反而導致戀情快速邁向分手。

這種狀況不只出現劇中，也在我們生活周遭發生著，交往多年的伴侶，住在同一個屋裡，生活緊密連結，圍繞著彼此安排，就像例行公事一般，卻說不出對方最愛吃的菜色、最喜歡的電視劇，更沒有想像過未來的婚姻生活，一旦有了第三者介入，新鮮又刺激的變數，很容易就讓關係瞬間瓦解。

沒有出軌、沒有爭吵，劇情裡的江顯榮安分守己，聽話地去安排婚紗、婚房、戒指、鮮花一樣都沒少，甚至為愛大鬧女友辦公室，劇情走到最後，他仍不知為何被甩。

高富帥客戶Mark的一個試探性親吻，讓陳嘉玲的內心泛起了水花。

真正讓她清醒的第三者，是未來的準婆婆。因為籌備婚禮，準婆婆的出現，讓她看清了現在，並預見了未來的自己。

每個女人都有內心理想的完美婚禮，陳嘉玲挑選婚紗時，卻沒辦法主張喜愛的樣式；布置婚房時必須聽從婆婆找來的知名設計師規畫，自己成了局外人。個性愛笑活潑，偶爾很鬧的她，更沒打算配合婆婆的安排，婚後辭掉工作，心甘情願去上貴婦課程，當個洗手作羹湯的乖巧人妻。

所以當婚禮一切就緒後，她才發現江顯榮可能是個名符其實的「媽寶」，未來夾在婆媳中間，只是可憐的小男人，無法站在她那邊。女人直覺的第六感，預見這段關係並不是她想要的，繼續湊合過下去，可能成為眾人眼裡的勝利者，卻是愛情裡的大輸家，所以面臨40歲大關，她仍勇敢地和男友說再見！

從小在家庭寵愛裡長大，爸媽的教育讓她學會旁人意見當參考，自己開心最重要，陳嘉玲最後領悟，要找一個適合的男人，會喜歡你原來的樣子，蔡永森願意接納的，就是有點恰北北又不講道理的自己，所以她返回台南，擁抱了青梅竹馬。

小說《小王子》裡寫道：「你在玫瑰身上所花費的時間，讓你的玫瑰花變得如此重要。」但時間並不代表幸福，女人常在分手後，哀怨寶貴青春被浪費了，其實，時間不在乎長短，而在於用心程度多少，陳嘉玲浪費的那4年感情，其實也是江顯榮的人生啊。

假性親密關係，就算從情侶晉升夫妻，關係一樣很蒼白。我們花在另一半的時間，究竟是虛耗時間，還是真正一起朝理想婚姻邁進呢？與其以開放式關係撒網捕魚，不如好好找到一個對的人用心經營吧！

由鄧惠文醫師主持的《鄧一個人咖啡》直播節目，不只探討兩性、感情議題，鄧醫師更以獨到見解剖析生活中各式各樣的疑難雜症，透過親身體悟帶給你我對於人生最溫柔的提醒。本週五（23日）將邀來演員楊麗音和編導嚴藝文，雙雙與鄧惠文醫師分享「俗女養成 女孩轉大人的心路歷程」。

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