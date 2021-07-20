疫情阻隔2地！楊冪離婚後「1年沒見女兒」　只能靠手機視訊

大陸女星楊冪2018年底和港星劉愷威結束5年婚姻，兩人共同撫養孩子，近來有港媒爆料，楊冪已經1年沒跟女兒小糯米（劉苡馨）見面，對此，她的前公公劉丹證實此事。

報導指出，楊冪近1年沒和愛女碰面，原因是疫情持續延燒，加上工作忙碌，無法抽身到香港隔離，據《明報》報導，楊冪前公公劉丹昨（19日）出席電視劇活動，承認母女倆確實1年沒見，不過小糯米有支私人手機，楊冪有沒有和女兒電話視訊，他不清楚。

劉丹也說，7歲小糯米即將升小二，感嘆時間過很快，暑假期間有安排孫女學網球、高爾夫球和繪畫，並稱讚小糯米有畫畫天分，言談間盡是對孫女的呵護與寵愛。（編輯：楊穎軒）

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