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疫情阻隔2地！楊冪離婚後「1年沒見女兒」　只能靠手機視訊

楊冪▲楊冪傳出已經1年沒和女兒碰面。（圖／嘉行楊冪工作室）
文 : NOWnews今日新聞

大陸女星楊冪2018年底和港星劉愷威結束5年婚姻，兩人共同撫養孩子，近來有港媒爆料，楊冪已經1年沒跟女兒小糯米（劉苡馨）見面，對此，她的前公公劉丹證實此事。

▲▼楊冪（上圖）與前夫劉愷威（下圖）育有1女。（圖／嘉行楊冪工作室、劉愷威微博）
▲▼楊冪（上圖）與前夫劉愷威（下圖）育有1女。（圖／嘉行楊冪工作室、劉愷威微博）

報導指出，楊冪近1年沒和愛女碰面，原因是疫情持續延燒，加上工作忙碌，無法抽身到香港隔離，據《明報》報導，楊冪前公公劉丹昨（19日）出席電視劇活動，承認母女倆確實1年沒見，不過小糯米有支私人手機，楊冪有沒有和女兒電話視訊，他不清楚。

劉丹也說，7歲小糯米即將升小二，感嘆時間過很快，暑假期間有安排孫女學網球、高爾夫球和繪畫，並稱讚小糯米有畫畫天分，言談間盡是對孫女的呵護與寵愛。（編輯：楊穎軒）

▲劉丹出席活動受訪。（圖／TVB官方微博）
▲劉丹出席活動受訪。（圖／TVB官方微博）

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Tags : 公公劉愷威女兒小糯米楊冪疫情

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