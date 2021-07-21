微素顏美貌飄仙氣！李㼈17歲愛女收「三千萬」感動到想哭

53歲的藝人李㼈不僅戲演得傳神，在節目上也能發揮綜藝效果，給觀眾留下幽默的印象，2003年與熊家婕結婚後迎來一雙兒女，其中17歲的女兒李紫嫣，遺傳爸媽精緻的五官，還踏入演藝圈繼承衣缽，目前是女團「PER6IX」的成員。近日李紫嫣曬出一張疑似「微素顏」的居家照，仙女般的顏值掀起關注。

只見李紫嫣放下長髮入鏡，天使笑容搭配稚嫩的臉蛋，整個人仙氣十足，略施脂粉的模樣顯得特別清秀，吹彈可破的肌膚令人稱羨。李紫嫣在文中分享，曾有位很欣賞的藝人說過一句話：「我要送你三千萬，千萬要開心，千萬要幸福，千萬要平安。」雖然聽起來像開玩笑，但卻一直鼓勵著李紫嫣，坦言有時想起還會落淚：「希望每個人在遇上坎的時候，都能攥緊這三千萬然後度過，這樣就再好不過了！」粉絲也在留言揭曉，李紫嫣喜歡的藝人原來是大陸男團「into1」的成員林墨。

除了讓人怦然心動的清新照之外，李紫嫣的一席話也引來粉絲迴響：「人生沒有什麼比開心、幸福平安更重要」、「日常看阿紫的文字，總是能讓自己多學到些知識、感受文字魅力」。

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